Rifornimento a idrogeno e ricarica a 400 kW: a Brunico una stazione unica in Italia

Mancano le stazioni per il rifornimento di idrogeno in Italia? Adesso ne è stata inaugurata una di nuova ed è “speciale” in quanto è la prima stazione di rifornimento combinata di idrogeno ed energia elettrica in Italia. In altri termini, l’impianto non solo rifornisce i veicoli ad idrogeno ma pure quelli elettrici grazie alla presenza di punti di ricarica ad alta potenza. La struttura è stata realizzata da Alperia e IIT Hydrogen, con quest’ultima che ne avrà in carico anche la gestione. L’impianto dedicato ai veicoli Fuel Cell e alle BEV ha richiesto un investimento di 12,6 milioni di euro. Una parte è stata finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

IDROGENO E RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE

La nuova stazione di rifornimento di Brunico andrà ad affiancarsi a quella già esistente a Bolzano Sud, a sua volta gestita da IIT Hydrogen. Il nuovo impianto è stato collocato in un punto strategico per la viabilità e precisamente all’uscita di Brunico Est. La stazione è stata progettata per garantire un rifornimento giornaliero di 800 kg di idrogeno, quantitativo che all’occorrenza può essere ampliato. Più nel dettaglio, sono presenti due distributori da 350 bar per autobus e autocarri più un altro distributore da 700 bar per auto, minibus e furgoni. Da dove arriva l’idrogeno? Dall’impianto di produzione di Bolzano e viene trasportato tramite rimorchio.

Per la ricarica delle auto elettriche, invece, sono presenti due colonnine in grado di erogare una potenza massima di 400 kW. Questa stazione rappresenta per l’Alta Adige, un tassello importante della strategia di decarbonizzazione dei trasporti. Infatti, ecco cosa racconta il Direttore generale di Alperia, Luis Amort: