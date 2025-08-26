Xpeng P7 pronta al debutto in Cina: in futuro arriverà anche in Italia

Il 27 agosto Xpeng porterà ufficialmente al debutto in Cina la nuova P7, nuova generazione di un modello che ha avuto un buon successo in patria e che, adesso, punta ad ottenere un consenso ancora superiore grazie alle novità tecniche che il nuovo modello introdurrà. Si tratta di una vettura da tenere bene a mente perché arriverà anche in Europa e quindi sarà messa in vendita pure in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricapitoliamo brevemente le principali specifiche tecniche della nuova Xpeng P7. Le sue misure sono 5.017 mm di lunghezza, 1.970 mm di larghezza e 1.427 mm di altezza, con un passo di 3.008 mm. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica per ottimizzare l’efficienza della vettura e questo lavoro ha permesso di ottenere un Cx di appena 0,201. All’interno dell’abitacolo troviamo un ambiente minimalista e soprattutto tanta tecnologia. Dietro al volante a tre razze troviamo la strumentazione digitale caratterizzata da uno schermo stretto e lungo. Al centro della plancia è presente un ampio display da 15,6 pollici per il sistema infotainment che può muoversi su 3 assi.





E i motori? La versione RWD è dotata di un motore singolo da 270 kW, mentre la versione AWD è dotata di due motori (167 kW anteriore + 270 kW posteriore), per una potenza combinata di 437 kW. Due le capacità della batteria: 74,9 kWh e 92,2 kWh. Si parla di un’autonomia di 702 km per la versione RWD base, 820 km per la RWD Long Range e 750 km per la versione AWD. Grazie all’architettura a 800 V di cui la vettura dispone, la nuova P7 supporta la ricarica rapida a 5C. I dati di autonomia sono, ovviamente, secondo il ciclo CLTC.

PREORDINI RECORD

La nuova Xpeng P7 ha già ottenuto un record personale. Infatti, in poco più di 6 minuti (6 minuti e 37 secondi per l’esattezza) dall’apertura delle prenotazioni sono arrivati oltre 10.000 ordini. Il prezzo di partenza sarà inferiore ai 300.000 yuan (35.900 euro).