Camionista al volante per 27 ore senza mai fermarsi: interviene la polizia

Più di una giornata intera a bordo del suo articolato in una corsa senza pause. Sembra l’inizio di un film distopico dove in un mondo senza regole gli operatori della mobilità su gomma sono ridotti alla schiavitù da logiche imperialistiche. La polizia sciaffusana ha realmente bloccato un autoarticolato che aveva ampiamente superato la durata massima di guida giornaliera.

Scoperto dalla polizia

In uno scenario già nefasto con la continua impennata dei prezzi dei carburanti che sta mettendo in ginocchio le aziende operanti nel settore del trasporti, il camionista è stato fermato dopo 27 ore alla guida senza le soste necessarie. Norme violate per 29 volte negli ultimi 2 mesi e oltrepassata di 24 ore e 31 minuti la durata massima di guida di 90 ore in 2 settimane.

La polizia di Sciaffusa (Shaffhausen) lo ha intercettato durante un controllo specifico a Thayngen. Il territorio si estende lungo il confine tra Germania e Svizzera, nella valle del fiume Biber nel distretto di Reiat. Il quarantenne di nazionalità turca ha dovuto sborsare una cauzione di diverse migliaia di franchi e dovrà rispondere delle sue azioni davanti al Ministero pubblico del Cantone di Sciaffusa.

I pericoli della strada

Non sarà stato il primo e non sarà l’ultimo a compromettere il riposo per qualche soldo extra. Durante i controlli degli agenti elvetici sui tempi di guida è emerso che l’autista aveva violato le norme per 29 volte nell’arco di quasi 60 giorni. La polizia ha constatato che il limite massimo di guida di 10 ore al giorno era stato ampiamente varcato e il conducente non aveva rispettato i limiti previsti dalla legge.

Il camionista turco è riuscito nell’impresa di guidare il suo autoarticolato per 27 ore e 28 minuti di fila. Non ha fatto alcuna pausa significativa e se ci fosse stato un Guinness World Record probabilmente lo avrebbe raggiunto. L’autista ha superato di 24 ore e 31 minuti la durata massima di guida di 90 ore sull’arco di due settimane, ma se non fosse stato fermato avrebbe continuato a spingere sull’acceleratore per chissà quante ore. Gli incidenti spesso sono una naturale conseguenza di comportamenti alla guida del tutto sbagliati e contrari alle norme basilari dei Codici della Strada.