Un 2025 di crescita per Skoda tra veicoli costruiti e componentistica in forte espansione

Degli ottimi risultati raggiunti da Skoda nel 2025 abbiamo già avuto modo di parlare. Il marchio boemo ha infatti chiuso l’ultimo anno con una crescita record. Ha infatti superato per la prima volta il milione di veicoli consegnati. Ora arrivano ulteriori conferme sui risultati raggiunti negli ultimi dodici mesi. Skoda ha infatti diffuso i numeri sulla produzione del 2025. 1.065.000 sono stati i veicoli costruiti. Il superamento del milione di veicoli costruiti equivale a una crescita del 15% rispetto al 2024. La rete produttiva del marchio è entrata in una fase di espansione e il recupero della domanda ha sostenuto gli impianti in tutti i mercati principali. Il quadro che emerge è quello di un marchio che sta ridefinendo con forza il proprio ruolo all’interno del Gruppo Volkswagen.

La geografia del marchio Skoda

Il baricentro per Skoda resta, comprensibilmente, la Repubblica Ceca. A Mladá Boleslav sono usciti dalle linee 605.600 veicoli, un risultato che cresce in modo evidente rispetto all’anno precedente. Qui trovano spazio sia i modelli su piattaforma MQB sia quelli elettrici su architettura MEB, una combinazione che nessun altro impianto del gruppo riesce a gestire sulla stessa linea. Questa caratteristica è stata decisiva per l’avvio della produzione dell’Elroq, che in dodici mesi ha raggiunto 112.500 unità. L’Enyaq ha contribuito con altre 77.000 vetture, confermando la centralità della gamma elettrica. Nello stesso impianto sono nati anche oltre 329.000 sistemi batteria destinati a modelli Skoda e ad altri marchi del gruppo, insieme a centinaia di migliaia di motori e trasmissioni manuali.

La crescita non si è fermata qui. A Kvasiny la linea ha raggiunto 301.500 unità, un risultato sostenuto dal successo globale della Kodiaq. La domanda del SUV ha imposto un aumento della capacità produttiva. Il traguardo più simbolico è arrivato quando proprio una Kodiaq, in versione Sportline e con motore 2.0 benzina, è diventato l’auto numero 1.000.000 dell’anno. Anche Vrchlabí ha chiuso il 2025 con un bilancio notevole, grazie a 721.000 cambi DSG prodotti. Il superamento della soglia dei 6.000.000 di unità dal 2012 conferma l’importanza di questo stabilimento per tutto il gruppo.

Oltre i confini europei

Il rinnovamento della rete industriale non riguarda soltanto l’Europa centrale. Skoda sta costruendo un secondo pilastro fuori dal continente e lo sta facendo in India, dove i volumi hanno raggiunto 73.800 veicoli, più che raddoppiati rispetto al 2024. L’ascesa del mercato locale ha trovato slancio con la nuova Kylaq, un SUV che domina la domanda nazionale. La filiera indiana riveste un ruolo ancora più strategico perché fornisce i kit CKD di Slavia e Kushaq destinati all’assemblaggio in Vietnam. Proprio il Vietnam rappresenta una tappa fondamentale del processo di internazionalizzazione del marchio boemo.

Il perimetro produttivo si completa con la presenza in Slovacchia, Cina, Ucraina e Kazakhstan. In Slovacchia la produzione della Superb a Bratislava ha raggiunto 69.500 unità e continua a procedere fianco a fianco con la Volkswagen Passat. In Cina la gamma locale ha raggiunto una produzione complessiva di 12.100 veicoli e mantiene una presenza stabile in un mercato che si muove con dinamiche sempre più competitive. In Ucraina e Kazakhstan la produzione SKD prosegue con volumi più contenuti, ma con un ruolo importante nella copertura dei mercati regionali.

I risultati del 2025 indicano un marchio in fase di espansione. Una crescita che può contare su un sistema produttivo pronto a sostenere l’arrivo dei nuovi modelli elettrici con l’obiettivo di consolidare la rete globale e preparare la gamma alle nuove esigenze del mercato.