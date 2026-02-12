Skoda: su Enyaq ed Elroq il gaming con AirConsole, Skoda Play e l’integrazione di Spotify

Non si diventa per caso il terzo marchio più venduto in Europa. Skoda ha costruito questa posizione con investimenti e modelli capaci di rispondere positivamente alle esigenze del mercato. Una strategia che nel 2025 ha permesso di raggiungere risultati record per il marchio boemo. Ora per migliorare ulteriormente la propria offerta, Skoda ha annunciato l’aggiornamento del sistema di infotainment dei suoi modelli elettrici Enyaq (a partire dal software 4.0) ed Elroq. L’aggiornamento introduce una serie di servizi digitali che rafforzano l’esperienza a bordo. Il focus non è solo sull’intrattenimento. È un passo più ampio verso un ecosistema software integrato che porta a vivere l’auto non più solo come un mezzo di trasporto.

La piattaforma AirConsole

La novità più immediata riguarda l’arrivo di AirConsole. Si tratta della piattaforma di gioco sviluppata dalla società svizzera N-Dream. Quando l’auto è parcheggiata lo schermo centrale diventa una console, mentre lo smartphone dell’utente si trasforma in controller. Al debutto sono disponibili 15 titoli e tra questi compare una versione di Tetris esclusiva per il marchio. L’esperienza può essere individuale oppure condivisa con più giocatori e sfrutta l’impianto audio del veicolo.

Skoda Play

C’è poi l’arrivo di Skoda Play. Parliamo del servizio video pensato per offrire contenuti informativi e formativi personalizzati. La piattaforma integra contenuti provenienti da partner internazionali come Euronews, CNN, Reuters e Bloomberg. I contenuti vengono adattati alle preferenze dell’utente e al veicolo, mentre la visione resta consentita esclusivamente a vettura parcheggiata.

Le altre novità

Sul fronte audio arriva l’integrazione nativa di Spotify. L’accesso avviene direttamente dal sistema di bordo tramite la connessione dati dell’auto, senza necessità di collegare lo smartphone. Tutte le applicazioni di streaming sono incluse nel Media Streaming Package, offerto gratuitamente per i primi tre anni sui veicoli nuovi.

L’app Traffication introduce un avviso dedicato all’avvicinamento dei mezzi di emergenza. È una soluzione sviluppata in collaborazione con HAAS Alert attraverso la piattaforma Safety Cloud. I veicoli di soccorso con dispositivi luminosi attivi condividono in tempo reale la loro posizione e direzione. Il sistema elabora i dati e mostra sul display la distanza e la provenienza del mezzo. Ma non solo. Mostra un’animazione che suggerisce come creare un corridoio di emergenza. La funzione è già attiva nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e sarà estesa progressivamente ad altri mercati europei.

Anche l’app MySkoda evolve. Il pianificatore di percorso per veicoli elettrici, supportato da intelligenza artificiale, offre ora opzioni più dettagliate. L’utente può scegliere soste di ricarica vicino a determinate tipologie di luoghi, limitare la selezione alle stazioni Powerpass o impostare un livello minimo di batteria all’arrivo.