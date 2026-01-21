Noleggiare auto e furgoni ora è più conveniente: 5 motivi per scegliere Locauto

Noleggiare auto e furgoni non è mai stato così semplice: affidandosi a Locauto e scegliendo il veicolo da noleggiare direttamente tramite il sito ufficiale di Locauto è possibile risparmiare, sfruttando le varie promozioni in corso, e, nello stesso tempo, velocizzare al massimo la pratica di noleggio. Ci sono tanti motivi per puntare su questa soluzione. Per scoprire tutte le offerte basta premere sul box qui di sotto.

Perché il noleggio con Locauto conviene di più

Scegliere Locauto per il noleggio di auto e furgoni conviene. Tra i motivi che lo rendono la scelta giusta troviamo:

la possibilità di ottenere fino al 20% di sconto con MyLocauto Friends, il programma fedeltà gratuito che garantisce vantaggi crescenti ai clienti; per sbloccare il livello più alto servono appena 6 noleggi le tariffe orarie che garantiscono uno sconto fino al 40% rispetto alle trariffe giornaliere; è possibile scegliere tariffe di 6 ore oppure di 12 ore in modo da trovare l’opzione giusta in merito alle proprie necessità le promo Locauto Young con soluzioni dedicate per i più giovani e, in particolare, per i neopatentati alla ricerca di un noleggio conveniente il servizio Locauto Van KM Libero che garantisce un chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri la possibilità di effettuare una prenotazione senza deposito cauzionale su carta di credito per chi sceglie di affidarsi a Locauto tramite il sito ufficiale

La combinazione di tutti questi elementi conferma il motivo per cui è conveniente puntare su Locauto per il noleggio di auto e furgoni, sia in termini di costi che di flessibilità dell’offerta. Per chi ha bisogno di un nuovo noleggio, quindi, la strada da seguire è semplice e veloce. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e inserire i dettagli del noleggio.