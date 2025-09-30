Arrivano i Supercharger V4 "completi": Tesla porta la ricarica a 500 kW

La rete Supercharger da sempre ha rappresentato un importante valore aggiunto che Tesla offre ai suoi clienti. Questa infrastruttura è cresciuta molto nel tempo, diventando sempre più capillare. Oggi, è pure aperta anche alle auto delle altre case automobilistiche. Il lavoro di ampliamento e potenziamento di questa infrastruttura sta andando avanti e adesso c’è una novità importante. Infatti, è entrato in funzione il primo Tesla Supercharger V4 “completo” (colonnina e cabinet) in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di ben 500 kW. La rete Supercharger è molto affidabile e molti la considerano una delle migliori da questo punto di vista. Tuttavia, c’è un aspetto su cui non è all’avanguardia: la potenza di ricarica.

ARRIVANO I SUPERCHARGER V4 COMPLETI

Oggi, in Europa è abbastanza normale trovare stazioni HPC di diversi operatori in grado di raggiungere potenze anche di 300/350 kW. In Cina le cose vanno pure meglio con punti di ricarica con potenze ancora superiori. Tesla? Con l’arrivo del Supercharger V3, le colonnine erano in grado di erogare fino a 250 kW. Per diversi anni, questo è diventato lo standard di Tesla. Nel 2023, Tesla ha iniziato a implementare i “Supercharger V4” ma le potenze non sono cambiate perché all’inizio l’azienda si è limitata solo a sostituire le colonnine ma non i cabinet che rimanevano quelli dei vecchi Supercharger V3. Nel tempo abbiamo visto alcuni test che hanno permesso di arrivare a 300 kW con la promessa che i primi Supercharger V4 completi sarebbero stati disponibili entro la fine del 2025.

First V4 cabinet Supercharger now live https://t.co/6T1X6MVTaj 0.5 MW, 3X power density, 2X stalls per cabinet Higher throughput, higher efficiency, lower cost, faster deployments pic.twitter.com/5NbiABwgpy — Tesla Charging (@TeslaCharging) September 29, 2025

Promessa mantenuta perché a Redwood City, California, è stato installato e reso operativo il primo Supercharger in grado di erogare una potenza di 500 kW.

TEMPI DI RICARICA RIDOTTI

La nuova infrastruttura progressivamente sarà estesa anche ad altre stazioni Supercharger. Al momento, parlando solo dei modelli Tesla, solamente il Cybertruck è in grado di poter sfruttare questa novità visto che in ricarica può superare i 300 kW di picco. Tuttavia, in futuro arriveranno altri modelli con batterie in grado di gestire potenze superiori e quindi Tesla deve adeguare la sua infrastruttura. In passato la casa automobilistica aveva affermato che i cabinet V4 supportano architetture dei veicoli da 400 V a 1.000 V. Questo significa che grazie ai nuovi Supercharger tutte le auto elettriche potranno sfruttare i vantaggi della maggiore potenza erogata a patto ovviamente di poter raggiungere picchi così elevati.

