Scende sotto i 90€ il cric idraulico da 3 tonnellate per sollevare tutte le auto

Spesso chi si occupa autonomamente dei lavori di manutenzione e riparazione sulla propria auto si deve accontentare di strumenti validi, ma non professionali. Non a livello di quelli che si trovano nelle officine. Per sollevare l’auto, dove conviene non accontentarsi di compromessi a buon mercato, ecco che un cric idraulico da 3 tonnellate come quello Arebos può essere la scelta migliore. A questo prezzo, poi, diventa un ottimo investimento. È infatti in offerta su Amazon a meno di 90€.

Sollevare l’auto senza fatica

Il cric Arebos permette di sollevare l’auto in modo agevole distribuendo meglio il peso del veicolo grazie alla struttura larga e al braccio di sollevamento più robusto. Questo modello offre una capacità di tre tonnellate, un valore perfetto per sollevare auto compatte, berline, SUV e piccoli veicoli commerciali. Questo modello dà anche la possibilità di partire da un’altezza minima ridotta e di arrivare oltre i 500 millimetri. Un vantaggio grazie al quale si può riuscire a lavorare sia su vetture sportive con assetto basso sia su mezzi più alti come crossover e caravan.

Il principio di funzionamento del martinetto è basato sulla pressione generata da una pompa manuale che muove l’olio all’interno del cilindro. La forza trasmessa al pistone permette di alzare il veicolo con uno sforzo ridotto. C’è anche un pedale aggiuntivo che migliora il primo sollevamento. È una funzione utile quando serve avvicinare rapidamente la testa di appoggio al punto di sollevamento della macchina. L’asta lunga garantisce una buona leva e permette un controllo preciso durante la fase di abbassamento. La presenza dei gommini spessi riduce il rischio di contatto diretto con la scocca e migliora la stabilità grazie alla superficie più ampia.

La certificazione TÜV e GS indica che il dispositivo è stato sottoposto a verifiche sulla capacità di carico e sulla resistenza dei materiali. Per chi lavora in garage e vuole dotarsi di uno strumento professionale, questo offerta fa davvero al caso suo.