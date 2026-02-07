Tesla Roadster, la supercar sta davvero arrivando? Elon Musk deposita un nuovo logo

Quando è stata presentata la nuova Tesla Roadster? Nel lontano 2017 e da allora sono successe davvero molte cose e il progetto di questo modello è stato costantemente posticipato tanto che più qualcuno ha pensato che alla fine sarebbe stato cancellato. Eppure, Elon Musk ha sempre ribadito che la nuova Roadster sarebbe alla fine arrivata e che sarebbe stato un modello davvero eccezionale. E della nuova Roadster si trova ancora traccia anche nei documenti dell’ultima trimestrale della azienda dove viene data in “Design development”. Adesso, c’è una piccola novità che ha rilanciato i rumors sul debutto di questo modello. Infatti, Tesla ha registrato un nuovo logo legato alla nuova Roadster presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO).

UN NUOVO LOGO PER LA TESLA ROADSTER

In realtà, dalla documentazione appaiono due grafiche distinte legate alla nuova Tesla Roadster. La prima è proprio il logo vero e proprio con font e stile dedicati, mentre la seconda è un profilo stilizzato. Si tratterebbe di un segnale che forse qualcosa si sta davvero muovendo, tanto che si continua a dire che la presentazione dovrebbe tenersi davvero nel mese di aprile, anzi il primo aprile come aveva annunciato un po’ di tempo fa Elon Musk. Ovviamente, trattandosi della Roadster che è stata rimandata più volte, il tutto va preso con le dovute cautele.

UNA LUNGHISSIMA ATTESA

Il logo stilizzato mostra le linee di una vettura che sembra differente dalla nuova Roadster che conosciamo. Tuttavia, è normale dato che questa vettura probabilmente avrà un aspetto differente da quella presentata nel lontano 2017. Su come sarà davvero lo scopriremo solamente quando sarà ufficialmente svelata. Un’attesa lunghissima. L’obiettivo iniziale era di portarla su strada nel 2020. Poi sono arrivati molteplici rinvii visto che l’azienda ha dovuto scontrarsi con alcune difficoltà di sviluppo e dato che doveva concentrarsi su progetti ben più urgenti. Il tutto condito da dichiarazione di Elon Musk sull’unicità di questo progetto. Addirittura, in passato aveva affermato che disporrà di tecnologie così pazzesche che potrebbe non essere considerata un’automobile in senso classico.

La vedremo davvero ad aprile? Non manca molto e quindi presto, forse, ne sapremo di più. In ogni caso, anche dovesse fare la sua apparizione, per vederla su strada ci vorrà poi ancora un po’ di tempo. Per la produzione Musk parlava di 12-18 mesi dalla presentazione…