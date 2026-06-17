CFMOTO: la V4 SR-RR è la moto cinese più veloce della storia

CFMOTO ha stabilito un nuovo primato per l’industria motociclistica cinese. La nuova V4 SR-RR ha raggiunto una velocità massima di 315,82 km/h, rilevata tramite GPS, diventando ufficialmente la moto a combustione interna prodotta in Cina più veloce mai registrata.

Il dato va oltre il record locale: basandosi sulle cifre ufficiali dichiarate dai costruttori, la supersportiva asiatica supera la velocità di punta di due riferimenti della categoria, la Ducati Panigale V4 e l’Aprilia RSV4.

Svelata a EICMA 2025, la V4 SR-RR si posiziona come una delle novità di maggior rilievo del mercato recente. Con questo progetto, la casa cinese punta a dimostrare di avere le capacità tecniche necessarie per competere direttamente con i costruttori europei e giapponesi di fascia alta.

Un guanto di sfida globale che va oltre le superbike

La strategia di CFMOTO non si limita esclusivamente al segmento delle supersportive. Il marchio ha fatto il suo ingresso nei principali comparti del mercato e tutto lascia pensare che, in tempi brevi, metterà in seria difficoltà i marchi di riferimento di ogni categoria. Ne sono una dimostrazione lampante modelli diversificati come la 1000MT-X, la 800NK o lo scooter 125SC-F.

In questo contesto, il record di velocità diventa un’ottima vetrina commerciale per mettere in mostra un potenziale tecnologico d’avanguardia, lo stesso che viene poi riversato nei processi di ricerca e sviluppo di tutta la gamma.

“L’importanza di questo record radica in ciò che rivela sulla tecnologia, l’ingegneria e l’ambizione che ci sono dietro al progetto“, spiegano da CFMOTO dopo il test. “Fino a poco tempo fa, l’idea che un produttore cinese potesse sviluppare una superbike con motore V4 capace di competere con le moto ad alte prestazioni più prestigiose al mondo sarebbe sembrata impossibile“.

Il confronto diretto con le regine italiane: Ducati e Aprilia

Per valorizzare il nuovo modello, l’azienda ha scelto la strada del confronto diretto con quelle che saranno le sue rivali di riferimento: le sportive italiane per eccellenza.

Mentre le potenze massime si attestano su livelli simili per tutte e tre le moto, la CFMOTO V4 SR-RR batte le rivali sulla velocità massima dichiarata (da non confondere con quella reale verificata sul campo). Nello specifico:

Ducati Panigale V4: omologata per una velocità massima di 299 km/h .

omologata per una velocità massima di . Aprilia RSV4: la casa di Noale dichiara per la sua punta di diamante una velocità di 305 km/h .

la casa di Noale dichiara per la sua punta di diamante una velocità di . CFMOTO V4 SR-RR: svetta su entrambe con i suoi 315,82 km/h di punta.

I segreti tecnici dietro ai 315 km/h

Secondo i tecnici di CFMOTO, il vantaggio competitivo sulle concorrenti europee si basa su tre pilastri fondamentali: l’architettura tecnica, l’aerodinamica attiva e la potenza finale.

Dal punto di vista meccanico, la V4 SR-RR è spinta da un propulsore V4 a 90° da 997 cc. Il peso in ordine di marcia si mantiene al di sotto dei 200 kg, a fronte di una potenza all’albero che supera i 210 CV.

Prendendo in considerazione il peso a secco combinato con il kit di scarico racing, la moto raggiunge un rapporto peso/potenza di 0,86, un valore di riferimento inferiore a 1 kg per CV che la colloca di diritto nell’élite della categoria delle superbike. Un biglietto da visita che il recente record in pista non ha fatto altro che confermare.