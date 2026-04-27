BYD Sealion 05: arriverà in Italia con prezzo sotto i 40.000 euro

Una sorella minore, anzi un leone marino più piccolo della BYD 7, sta per arrivare sul mercato europeo con un carico di novità interessanti. Il colosso di Shenzen non ha nessuna intenzione di rallentare e per crescere ha ideato un SUV dall’autonomia top e con un elevato comfort per cinque persone.

La Sealion 7 copre già la quota di mercato improntata sul lusso. Il SUV-Coupé full electric di grandi dimensioni realizzato dalla Casa cinese BYD, infatti, vanta un’estetica più imponente con linee spigolose, passaruota marcati e gruppi ottici a matrice di LED che formano una “C”. La Sealion 5, la versione più adatta alla città, che arriverà in Italia nei primi mesi del 2027 presenta un design più elegante e sinuoso, puntando su un prezzo alla portata di tutti.

Caratteristiche tecniche

Le dimensioni sono le seguenti: 4,62 metri di lunghezza per 1,63 di altezza e 1,86 di altezza, ponendosi nel variegato mondo dei SUV tra i segmenti C e D. Il bagagliaio, 600 e 650 litri rispettivamente nella versione BEV e PHEV, nella versione alla spina vanta anche un vano anteriore da 110 litri. La quinta generazione della tecnologia DM-i (plug-in hybrid) garantisce un’efficienza termica del 46% nel suo motore da 1,5 litri con un classico propulsore termico montato su quasi tutte le vetture cinesi.

I consumi? Bastano soli 3 litri per 100 km e nella variante Smart Navigator si possono affrontare senza patemi più di 300 km nel ciclo CLTC senza passare da un distributore di benzina, per un’autonomia totale in combinato superiore ai 2.100 km. Si può affrontare l’Italia andata e ritorno con un rifornimento. Il segreto sta nella tecnologia estrema delle nuove BYD.

Potenza a basso prezzo

Le batterie Blade con, grazie alla tecnologia Flash Charging, impiegano solo 9 minuti per passare dal 10 al 97% della batteria. I tagli di potenza sono i seguenti: 268 e 322 cavalli, con un’autonomia di 540 e 630 km sempre nel ciclo CLTC, tenendo conto di due batterie LFP con capacità di 57,54 e 68,54 kWh.

La versione PHEV Dm-i unisce un motore termico da 1.5 litri per 99 cavalli a uno elettrico da 161 cavalli, con due batterie da 26,6 e 34,2 kWh, per autonomie in modalità a zero emissioni che vanno da un minimo di 220 fino ad un massimo dei 305 km. Il prezzo in patria è di soli 12.200 euro, ma in Europa arriverà a una cifra diversa a causa dei costi logistici, dei dazi e delle varie tariffe. Potrebbe essere proposta tra i 37.000 e i 40.000 euro.