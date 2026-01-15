Telepass Sempre gratis per un anno e cashback del 50% sul pedaggio: ecco la promo

È il momento giusto per puntare su Telepass Sempre. L’abbonamento è ora disponibile in promozione e può essere attivato con un canone zero per 12 mesi (invece di 3,90 euro al mese). L’abbonamento include il dispositivo Telepass colorato gratuito, per il pagamento del pedaggio.

In aggiunta, per i nuovi clienti Telepass è possibile ottenere un cashback del 50% sul pedaggio per transiti fino al 31 maggio prossimo, utilizzando il codice 50PED per attivare la promo direttamente tramite l’app di Telepass.

Telepass offre un ecosistema di servizi, ricco di funzionalità e accessibile in modo semplice dal proprio smartphone. Le promo in corso rendono ancora più conveniente l’utilizzo del servizio. Per scaricare l’app e attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Perché scegliere Telepass Sempre oggi

Scegliere Telepass permette l’accesso diretto a un ecosistema ricco di servizi legati alla mobilità e ai trasporti, da gestire direttamente con l’applicazione dal proprio smartphone. Ricorrendo all’app è possibile, infatti, controllare i transiti in autostrada e anche acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero.

Da segnalare la possibilità di trovare e pagare parcheggi in città e gestire gli accessi all’Area C di Milano. L’app, inoltre, permette di pagare il bollo auto, accedere a servizi di noleggio per la micro-mobilità urbana ma anche acquistare Skipass e Venezia Pass.

Direttamente dall’applicazione è possibile acquistare le assicurazioni offerte da Telepass, come la RC Auto, l’assistenza stradale e le polizze sci e viaggi, ma anche prenotare e pagare la revisione del proprio veicolo, con possibilità di attivare promemoria tramite il servizio Memo.

Attivando l’abbonamento Telepass Sempre è possibile sfruttare condizioni particolarmente vantaggiose, con il canone azzerato per 12 mesi (poi 3,90 euro al mese), e anche il cashback del 50% sui pedaggi, con un rimborso fino a 5 euro al mese, fino a fine maggio 2026. Per attivare questa seconda promo basta utilizzare il codice 50PED nell’applicazione. Per scaricare subito l’app basta seguire il link qui di sotto.