Dopo 60 anni torna la Shelby GT350 in versione cabriolet

Sono passati sessant’anni dalla prima Shelby GT350 e dopo che lo scorso anno il marchio automobilistico americano ha riportato su strada la versione moderna di quel modello, per il 2026 prepara una piccola rivoluzione. Per uno dei modelli più iconici della sua storia, infatti, Shelby American ha deciso di introdurre la versione cabriolet. Presentata in anteprima al Barrett-Jackson Auction di Scottsdale, la Shelby GT350 si aggiorna offrendo la possibilità di scegliere tra carrozzeria fastback o cabriolet, con trasmissione manuale o automatica. Un omaggio alle rarissime GT350 convertibili del 1966, delle quali furono realizzati solo quattro esemplari.

Le novità della nuova Shelby GT350

Al cuore della nuova GT350 c’è sempre il motore V8 da 5 litri, offerto in due configurazioni. La versione standard eroga 480 CV, mentre quella sovralimentata arriva fino a 810 CV (ma la sovralimentazione è disponibile solo come upgrade post-vendita). Dal punto di vista meccanico è previsto un cambio a doppia frizione (disponibile in entrambe le versioni di carrozzeria), e una trasmissione manuale riservata agli appassionati della guida più pura.

Per ottenere prestazioni elevate e una guida coinvolgente, Shelby ha lavorato con partner di livello come Whipple (per il compressore volumetrico), Borla (per lo scarico) e Michelin (per gli pneumatici). Il risultato è un assetto completamente rivisto, con sospensioni ribassate, barre antirollio anteriori e posteriori, uno scarico sportivo dal timbro aggressivo e una dotazione tecnica all’altezza del nome che porta. La Shelby GT350 adotta cerchi in lega flow forged da 20” con misure differenziate e gomme ad alte prestazioni, oltre a un impianto di scarico in acciaio e a una leva del cambio a corsa corta per la versione manuale.

Estetica e design

Lo stile è quello inconfondibile della famiglia Shelby, ma ulteriormente raffinato. La GT350 2026 presenta un nuovo cofano in alluminio con prese d’aria centrali, una griglia anteriore ridisegnata con condotti per il raffreddamento dei freni, spoiler posteriore ducktail e, per la fastback, anche l’opzione di un alettone posteriore a pedana. La novità più evidente resta comunque la versione cabriolet, disponibile con barra luce opzionale e rifinita con gli stessi dettagli della coupé. Tra le novità anche l’introduzione della tinta Orange Fury, pensata per enfatizzare il carattere audace del modello.

Anche l’abitacolo riflette la cura maniacale di Shelby per i dettagli. I sedili sono rivestiti in pelle, i tappetini riportano il logo ricamato, la plancia integra una targhetta numerata e il vano motore ospita una piastra identificativa dedicata. Il pomello del cambio manuale è realizzato in stile Shelby, mentre il pacchetto estetico è completato da battitacco personalizzati e dettagli come il set di tappi per il vano motore.

La Shelby GT350 2026 sarà prodotta in meno di mille esemplari in tutto il mondo, con le prime consegne previste per il secondo trimestre dell’anno. I veicoli saranno distribuiti attraverso una rete selezionata di concessionari Ford autorizzati da Shelby negli Stati Uniti, mentre un numero limitato verrà assemblato presso officine specializzate anche in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Ogni esemplare sarà registrato nell’archivio ufficiale Shelby e godrà di una garanzia limitata di tre anni o poco meno di 60.000 km (36.000 miglia), con la copertura del gruppo motopropulsore fornita da Ford.

Con un prezzo di listino di poco superiore ai 110.000€ (120.000 dollari) per la versione fastback sovralimentata e quasi 117.000€ (128.000 dollari) per la cabrio, la Shelby GT350 2026 si propone come un oggetto da collezione destinato a valorizzarsi nel tempo. Più che un aggiornamento tecnico, l’operazione condotta da Shelby American è un vero e proprio omaggio alla propria storia e a un modello iconico.