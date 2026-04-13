Rinnovo polizza auto: l'assicurazione online Verti offre fino al 36% di sconto

Gli automobilisti che devono rinnovare la propria polizza auto nel mese di aprile e intendono risparmiare rispetto al premio quantificato nell’ultimo preventivo possono prendere in considerazione l’offerta dell’assicurazione online Verti, grazie alla quale è possibile ottenere fino al 36% di sconto sull’RC Auto.

Verti è un’assicurazione auto economica, conveniente e online, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE. Tra le altre cose dispone di numerose garanzie accessorie che aiutano a personalizzare la propria polizza, oltre a offrire l’opportunità di pagare in rate mensili, trimestrali o semestrali.

I requisiti per usufruire della scontistica massima

Lo sconto del 36% viene applicato in automatico agli automobilisti che sottoscrivono per la prima volta un’assicurazione auto con Verti entro il 18 maggio e dispongono dei seguenti requisiti:

titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025

prima classe di merito

undici anni senza sinistri stradali

garanzie accessorie Incendio&furto, Assistenza stradale, Opzione carrozzerie convenzionate, Tutela giudiziaria e Infortuni del conducente attiva

Il preventivo e l’acquisto devono essere completati entrambi sul sito ufficiale di Verti in italiano, scegliendo come metodo di pagamento carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Quest’ultime due condizioni consentono inoltre di riscattare un extra sconto del 10% sul premio RC Auto, indipendentemente dalla promozione in corso.

Per calcolare un preventivo per la propria auto sono sufficienti la targa dell’auto da assicurare e la data di nascita del proprietario, vale a dire la persona a cui sarà intestata l’assicurazione. Il sistema di Verti calcolerà in automatico tre bozze di preventivo ciascuna con un importo differente in base alle garanzie accessorie applicate: volendo, comunque, è sempre possibile personalizzare la propria polizza auto in una seconda fase prima di completare il pagamento.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Verti – lo ricordiamo un’ultima volta – è valida fino al prossimo 15 maggio.