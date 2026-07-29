BYD Seal 06, le prime immagini del restyling 2027: tra LiDAR e più potenza

BYD ha alzato il velo in Cina sulle prime anticipazioni dedicate alla Seal 06 Model Year 2027, la berlina tre volumi conosciuta sul mercato italiano come Seal 6. Per adesso la casa automobilistica si è limitata a mostrare la vettura senza tuttavia svelare le tempistiche di avvio della commercializzazione, ma gli elementi emersi confermano che si tratta di un restyling a tutti gli effetti, corposo sia nell’estetica che nei contenuti tecnici.

Arriva il LiDAR e crescono le dimensioni

Gli interventi estetici hanno ridisegnato da cima a fondo l’impatto visivo dell’auto. A cambiare sono principalmente il frontale e i gruppi ottici anteriori e posteriori. La novità più pesante dal punto di vista tecnologico si nota però guardando il tetto: proprio come già accaduto sulla Dolphin Surf, gli ingegneri hanno integrato il sensore LiDAR, elemento fondamentale per far fare un salto di qualità ai sistemi di guida autonoma della vettura.

Tutti questi ritocchi all’abito esterno si riflettono anche sui dati dimensionali, con la lunghezza complessiva che aumenta di 150 mm. Resta solo da capire se questa crescita sia dovuta unicamente ai nuovi sbalzi della carrozzeria o se sia legata ad altri fattori strutturali.

Tutti i dettagli su elettrica e Plug-In DM-i

Sebbene la casa madre non abbia ancora diramato la scheda tecnica ufficiale, i documenti depositati presso le autorità di regolamentazione e le anticipazioni dei media cinesi tracciano un quadro preciso sulle motorizzazioni in arrivo, confermando la presenza di entrambe le declinazioni:

Ibrida Plug-in DM-i: la versione ricaricabile aggiornata adotta un motore termico da 1,5 litri e 74 kW accoppiato a un propulsore elettrico da 175 kW , garantendo così una maggiore potenza complessiva. Per la parte elettrica saranno disponibili due opzioni di batteria da 25.287 kWh e 34.275 kWh , per le quali la stampa locale stima un’ autonomia a zero emissioni (ciclo CLTC) di 230 km e 320 km , dati in attesa di omologazione ufficiale.

la versione ricaricabile aggiornata adotta un accoppiato a un , garantendo così una maggiore potenza complessiva. Per la parte elettrica saranno disponibili due opzioni di , per le quali la stampa locale stima un’ , dati in attesa di omologazione ufficiale. Versioni 100% elettriche: il salto prestazionale è netto, con la potenza massima che sale complessivamente dai precedenti 218 ai nuovi 326 CV. Nello specifico, la gamma prevede motori a trazione posteriore da 120 kW e da 240 kW, con quest’ultimo che segna un incremento di ben 80 kW rispetto all’attuale Seal 06 EV. Ad alimentarli ci saranno le nuove batterie Blade di seconda generazione da 52.868 kWh e 64.315 kWh, più capienti ed efficienti, accoppiate rispettivamente ad autonomie CLTC stimate di 530 km e 630 km.

La configurazione definitiva destinata ai vari mercati rimarrà comunque subordinata all’annuncio ufficiale di BYD.