Opel estende gli incentivi rottamazione oltre l’elettrico, ecco l'offerta per la Corsa

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 stanno per arrivare, ed è stato anche pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale. Non saranno però per tutti visto che bisognerà soddisfare alcuni requisiti. Oltre all’ISEE, per poterli richiedere bisognerà essere residenti nelle aree urbane funzionali, scelta che ha portato a non poche polemiche. Inoltre, niente Ecobonus per le altre motorizzazioni. Opel ha voluto prendere una direzione differente, offrendo un piano incentivi interno che includa anche le altre motorizzazioni. Nessuna limitazione in base al reddito ISEE o al comune di residenza: l’unico requisito richiesto è la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5.

OPEL CORSA BENZINA, LA NUOVA OFFERTA

Per esempio, perè stata predispostache permette di acquistare la vettura a partire da 13.950 euro.

Ricordiamo che Opel Corsa benzina 100 CV parte da 20.200 euro nell’allestimento “Edition”. Grazie agli incentivi Opel, la nuova Corsa “base” si potrà avere a partire da 13.950 euro con rottamazione e finanziamento. Questi i dettagli come riportato sul sito della casa automobilistica.

Opel su Corsa Edition 1.2 Benzina 100 cv, cambio manuale: Prezzo Listino (IVA e messa su strada incluse, IPT, kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) 20.200 euro. Prezzo Promo 14.950 euro (oppure 13.950 euro oltre oneri finanziari, solo con finanziamento Scelta Opel). Anticipo 3.249 euro – Importo Totale del Credito 11.367 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.516 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.994 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,42 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n°3 rate da 0 euro e n° 32 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 11.022,29 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 7,99%, TAEG 11,26%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

L’OFFERTA SU OPEL CORSA ELETTRICA

Non si possono soddisfare i requisiti del nuovo Ecobonus ma si vuole comprare una nuova Opel Corsa elettrica? Nessun problema perché la casa automobilistica ha deciso di proporre un incentivo di 9.000 euro per tutti i clienti che non potranno beneficiare degli incentivi statali e senza alcun vincolo. Ricordiamo che la BEV parte da 34.000 euro.

BONUS WHBRYD

Opel continua poi a proporre un bonus fino a 6.000 euro per l’acquisto di alcuni modelli ibridi in pronta consegna.