Ram 1500 Rebel X è di nuovo in vendita: un solo motore disponibile (e non è il V8)

Il Ram 1500 Rebel X è di nuovo disponibile. Una notizia positiva per tutti gli appassionati che lo hanno richiesto a gran voce. La decisione arriva come risposta alle richieste dei clienti che avevano apprezzato la versione lanciata l’anno scorso per celebrare il decimo anniversario del Rebel originale. La casa americana lo ripropone ora come pacchetto di aggiornamento dedicato al Ram 1500 Rebel equipaggiato con Level 2 Equipment Group.

Come si presenta il Ram 1500 Rebel X

La caratteristica principale riguarda il motore. È il sei cilindri in linea biturbo Hurricane da 3.0 litri nella variante Standard Output. La potenza raggiunge 420 CV mentre la coppia si attesta a 635 Nm. Numeri superiori a quelli del 5,7 Hemi V8, che nella stessa gamma si ferma a 395 CV e 556 Nm. Eppure il V8 non è disponibile per il Rebel X. La scelta è netta e indirizza questa versione verso la nuova famiglia di motori sovralimentati sviluppata da Stellantis, anche dopo il ritorno del V8 nel listino 2026 in seguito alle critiche ricevute l’anno precedente.

La novità tecnica più rilevante riguarda il Rough Road Cruise Control. È un sistema esclusivo del Rebel X. Si tratta di un dispositivo pensato per la guida in fuoristrada che mantiene automaticamente una velocità costante fino a circa 32 km/h sui terreni più accidentati. Non si limita a mantenere la velocità. Regola anche la taratura degli ammortizzatori e il peso dello sterzo in base al fondo. Il risultato è una gestione più precisa nelle situazioni lente e tecniche.

La base meccanica resta quella del Rebel, con rialzo delle sospensioni di circa 2,5 centimetri, ammortizzatori Bilstein monotubo anteriori e posteriori, differenziale elettronico bloccabile, protezioni sottoscocca e ganci di traino anteriori. Le ruote da 18” sono abbinate a pneumatici all terrain da 33”. Tutto di serie.

Gli interni

All’interno il pacchetto integra il Level 2 Equipment Group che porta in dote il quadro strumenti digitale da 12,3” e lo schermo centrale Uconnect da 14,5”, oltre a un impianto audio Harman Kardon con 19 altoparlanti. È presente anche il display anteriore lato passeggero da 10,25” insieme alla doppia ricarica wireless per smartphone.

Sul piano del comfort ci sono sedili premium con cuciture rosse, volante riscaldato in pelle, sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati e regolazione elettrica per il passeggero con supporto lombare. Il tetto panoramico a doppio pannello amplia la luminosità dell’abitacolo. Diversi i dettagli distintivi. Tra questi il badge Rebel X incastonato nella console centrale in vetro e le grafiche dedicate sulle fiancate del cassone.

Debutta anche una nuova tinta chiamata Tank Clear Coat, ispirata al verde militare. Non resterà confinata a questa versione ma sarà disponibile anche su altri modelli selezionati della gamma 1500 per il 2026. La configurazione è unica. La trazione integrale è di serie, così come la carrozzeria Crew Cab con cassone da 170 cm.

Prezzi e disponibilità

Gli ordini sono già aperti. Il Ram 1500 Rebel X è ordinabile con un prezzo che oggi si attesta attorno a 70.000€ (circa 71.930 dollari). Rispetto al Rebel standard la differenza è di circa 4.000€ (4.490 dollari) ma aggiunge sia elementi tecnici sia dettagli estetici esclusivi.