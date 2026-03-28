Guerra in Iran, prezzi delle auto usate in Europa continuano a salire

Dall’inizio della Guerra tra Usa, Israele e Iran è trascorso quasi un mese. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite un messaggio sul suo social Truth la decisione di estendere di dieci giorni la sospensione degli attacchi contro le centrali energetiche dell’Iran. Secondo il Tycoon, la misura è stata adottata su richiesta di Tether e potrebbe calmare un po’ le acque.

Oltre ai rialzi presso le pompe di benzina, i prezzi delle auto di seconda mano in Europa stanno tornando a salire. A marzo 2026, secondo l’AUTO1 Group Price Index, l’indice che registra l’andamento dei valori del car market nel Vecchio Continente è arrivato a 139,3 punti, in crescita rispetto ai 137,6 di febbraio. Tutto ciò si traduce in un incremento dell’1,2% in un solo mese. La stessa auto a febbraio 2026 quindi aveva un prezzo mediamente inferiore di 1,2%.

Scenario allarmante

Non è la prima volta che il mercato auto usato subisce dei rialzi. Durante gli anni della pandemia, con un calo sensibile delle immatricolazioni, la maggior parte delle vetture di seconda mano si erano rivalutate. AUTO1 Group, società tedesca fondata nel 2012 e attiva in più di 30 Paesi, rappresenta la più importante piattaforma europea per comprare e vendere auto usate. I brand facenti parte del gruppo – noicompriamoauto.it, Autohero e AUTO1.com – collezionano dati su milioni di transazioni di auto usate e così l’indice mensile si basa su circa 5,1 milioni di vendite, garantendo la cartina tornasole della situazione nell’Eurozona.

Il primo trimestre del 2026 si è concluso con un aumento complessivo dei prezzi del 2% rispetto a gennaio. Rispetto a marzo scorso l’incremento nel 2026 è stato dello 0,4%. L’aumento varia anche in base alle tipologie di auto. Le vetture ibride sono quelle che hanno avuto una crescita maggiore rispetto allo stesso periodo del 2025: l’indice è arrivato a 110,3 punti, determinando un incremento dell’1,4% rispetto a marzo dello scorso anno, sebbene nel mese di marzo 2026 i prezzi hanno avuto una leggera flessione dello 0,5%.

Il report sulle auto termiche

I veicoli a benzina sono rimasti stabili, con un indice a 115,1 punti, mentre le auto elettriche hanno avuto un boom del 2,9% su base mensile, ma hanno ceduto un 1,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le auto diesel hanno palesato un calo costante. A marzo l’indice è stato pari a 110,3 punti, con una flessione dello 0,3% rispetto a febbraio e dell’1,7% rispetto a marzo 2025. Lo scorso anno Giappone e Corea del Sud hanno esportato auto usate per un valore di 19 miliardi di dollari. In Corea, nel porto di Incheon, l’attività è quasi ferma, mentre l’export non viaggia a buoni ritmi nemmeno nel Paese del Sol Levante.

In una fase di crescita dei prezzi dei carburanti l’ultima tendenza del mercato non porterebbe benefici agli automobilisti europei. Per un giovane già è complesso trovare le possibilità di ottenere la licenza di guida e rendersi indipendente, figurarsi se i prezzi delle vetture continueranno a salire. Vi aggiorneremo costantemente con le oscillazioni del mercato dell’automotive.