Dacia Logan: le prime foto spia svelano il futuro della berlina low-cost

Sono passati anni da quando la Dacia Logan ha abbandonato i concessionari dei principali mercati europei, senza troppi clamori, in punta di piedi. Una scomparsa quasi silenziosa, figlia di una strategia audace del marchio. Non vendere la terza generazione in Europa Occidentale. Ma come sottolinea il portale web specializzato motor.es, Dacia fece un’eccezione per la Spagna. Scelta coraggiosa, ma poco fortunata. Le vendite rimasero fiacche e nel 2022 si decise di sospendere (temporaneamente) gli ordini.

Da allora, nessun grande annuncio. Nessun colpo di scena. Eppure, sotto traccia, la Logan ha continuato a vivere. Nei Paesi dell’Est Europa, come la Romania, questa berlina economica ha mantenuto buoni risultati, tanto da convincere Dacia a non chiuderne la storia. Anzi, a rilanciarla. E ora, finalmente, il risveglio si concretizza. Le prime foto spia del modello 2026 lo mostrano chiaramente. Il futuro della Logan è più vivo che mai.

Logan si rinnova come Sandero e Jogger

Nel grande laboratorio Dacia si lavora senza sosta su due restyling centrali. Sandero e Jogger stanno per ricevere un aggiornamento di metà carriera, con ritocchi su design, tecnologia e dotazioni. E la Logan? Anche lei sarà della partita. Come dimenticare che Sandero e Logan condividono la stessa base e furono lanciati insieme?



Sebbene Logan non sia più venduta in tutta Europa, resta un modello strategico. Per questo, anche la sua terza generazione riceverà un restyling. E ora lo sappiamo grazie a una serie di foto spia catturate in pieno giorno nel sud dell’Europa. L’auto camuffata è impegnata nei severi test estivi, segnale che il debutto si avvicina.

Il prototipo mostra un frontale interamente camuffato, segno che le modifiche estetiche più rilevanti interesseranno proprio la parte anteriore. Nuovi paraurti, calandra e gruppi ottici. Dietro, invece, si notano, con una nuova firma luminosa, anche se la forma esterna resterà la stessa. Nessuna sorpresa nell’area dello scarico, tipica delle mule car del gruppo Renault.

Arriva un nuovo infotainment condiviso

Il cuore dell’aggiornamento, però,. Le immagini trapelate rivelano, molto simile a quello che vedremo su Sandero e Jogger. Un chiaro passo avanti in termini di connettività e contenuti tecnologici, che rende la Logan 2026 molto più moderna e al passo con i tempi.Al momento, la Logan è disponibile con il motoree il, entrambi abbinabili al cambio manuale o alla trasmissione CVT automatica. È’ molto probabile che questi propulsori restino, anche perché la Logan è venduta in mercati dove. Tuttavia, non è escluso l’arrivo di motorizzazioni mild hybrid, soprattutto se il Sandero prenderà quella direzione, dato che le due auto condividono moltissime componenti.Quando la vedremo? La presentazione ufficiale della nuova Logan è prevista tra, con arrivo nei concessionari come modello 2026. È molto probabile che venga svelata in contemporanea con la nuova Sandero . Il ritorno della Logan, quindi, è realtà. Una berlina che, pur avendo abbandonato una parte d’Europa, continuerà a far parlare di sé. E a giudicare da queste prime immagini, sembra avere ancora molte carte da giocare.