Novitec rende ancora più esclusiva la Ferrari Daytona SP3

La Ferrari Daytona SP3 è già, per definizione, una delle vetture più esclusive della produzione di Maranello. Appartiene alla serie Icona e rappresenta una rilettura contemporanea delle Sport Prototipo degli anni Sessanta. Un oggetto nato per collezionisti. Eppure c’è chi vuole spingersi ancora oltre. E chi se non Novitec, il preparatore tedesco specializzato nelle realizzazioni più estreme. L’ultima riguarda proprio la Daytona SP3.

Come Novitec reinterpreta la Daytona SP3

L’intervento principale riguarda il motore, il V12 aspirato da 6,5 litri, che è il più grande mai montato su una Ferrari stradale. Novitec lo ha potenziato attraverso un sistema di scarico ad alte prestazioni con catalizzatori metallici. La soluzione riduce la contropressione dei gas di scarico e permette al dodici cilindri di respirare più liberamente. Il risultato? 28 CV in più. La potenza complessiva raggiunge così gli 868 CV (638 kW).

Il sistema di scarico è completamente isolato termicamente. Questo accorgimento limita l’accumulo di calore nel vano motore e migliora l’erogazione della potenza. Per chi cerca il massimo, Novitec offre una versione con placcatura in oro fino 999. Non si tratta solo di estetica. La placcatura infatti ottimizza ulteriormente la dissipazione del calore.

Gli interni

L’abitacolo risponde più prontamente ai comandi dell’acceleratore. La gestione elettronica permette di variare la sonorità dello scarico dall’interno della vettura. Con le valvole chiuse il sound rimane discreto. Ad alti regimi e con le valvole aperte emerge una nota che ricorda i motori da competizione. Il sistema mantiene i terminali di scarico originali.

I cerchi sono un altro elemento distintivo. Novitec li ha sviluppati in collaborazione con Vossen, produttore americano specializzato in ruote forgiate ad alta tecnologia. Il modello NF10 presenta cinque razze doppie e un tappo mozzo in stile centerlock. All’anteriore vengono montati cerchi da 20” con pneumatici 265/30 ZR 20. Al posteriore la misura sale a 21” con gomme 345/30 ZR 21. La combinazione sfalsata enfatizza la forma a cuneo della vettura e migliora la trazione. Le ruote sono disponibili in diversi colori e finiture.

Gli interni possono essere personalizzati nei minimi dettagli. Novitec lavora pelle e Alcantara di altissima qualità per adattare l’abitacolo ai gusti specifici di ogni proprietario. Ogni intervento viene eseguito a mano nello stabilimento tedesco.

La versione di Novitec della Daytona SP3 si rivolge a chi cerca un ulteriore livello di esclusività. A differenza di altri progetti, su questa Ferrari il preparatore tedesco non ha previsto appendici aerodinamiche invasive né modifiche radicali. L’obiettivo è mantenere l’identità di un modello esclusivo, da rendere ancora più unico e riconoscibile.