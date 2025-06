Nuova Citroen C3 Van già su strada: immatricolate le prime unità

Aveva fatto il suo debutto nei listini silenziosamente un paio di mesi fa e, adesso, arriva ufficialmente sulle strade italiane. Parliamo della nuova Citroen C3 Van, versione della city car pensata per i professionisti e le aziende che cercano un veicolo commerciale dalle dimensioni compatte. Dicevamo, arriva su strada la nuova C3 Van. Infatti, nel mese di maggio sono state immatricolate le prime unità, sia in versione benzina sia 100% elettrica. Con la precedente generazione, la C3 Van aveva ottenuto un buon successo e, quindi, il nuovo modello è chiamato a fare lo stesso.

2 POSTI E TANTO SPAZIO DI CARICO

Proposta nella configurazione a 2 posti, la Citroen C3 Van nasce per rispondere alle esigenze quotidiane di chi lavora in mobilità. L’assenza dei sedili posteriori permette di arrivare a disporre di una grande capacità di carico (1.220 litri). La dotazione di serie prevede, tra le altre, cose griglia, pianale di carico posteriore, tetto in tinta carrozzeria e barre longitudinali in nero lucido, oltre a una dotazione di sicurezza e connettività completa. I motori? La nuova C3 Van è proposta sia con un motore a benzina e sia in versione 100% elettrica.

Turbo benzina 1.2 PureTech da 100 CV , abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti;

, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti; Versione 100% elettrica e-C3 Van, con motore da 83 kW (113 CV)

Entrambe le varianti offrono oltre 300 kg di portata utile, sospensioni Citroën Advanced Comfort e un ambiente di guida che include Citroen Head-Up Display e climatizzatore manuale. Con C3 Van, Citroen amplia una gamma professionale già composta da modelli di successo come Berlingo Combi N1 e Berlingo Van, anche 100% elettrico, Jumpy, e-Jumpy, Jumpy doppia cabina, Jumper ed e-Jumper.

PREZZI

Quanto costa Citroen C3 Van? Sul sito leggiamo che il prezzo per il modello benzina è di 14.098 euro più IVA. Il prezzo della versione elettrica? 21.394 euro più IVA.