Vendite globali auto elettriche, si continua a crescere. Record della Cina

Continuano a crescere le vendite di auto elettriche (BEV + PHEV) in tutto il mondo, con la Cina che accelera ulteriormente. Bene anche l’Europa. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto di Rho Motion che ha scattato una fotografia di questo mercato. Entrando più nei dettagli, nel mese di maggio 2025 sono state vendute globalmente 1,6 milioni di auto elettriche pari ad una crescita del 24% rispetto a maggio 2024 e dell’8% rispetto ad aprile 2025. Nel cumulato e cioè nel periodo gennaio – maggio 2025, ne sono state vendute 7,2 milioni di unità, pari ad un aumento del 28%.

Sui risultati di questa prima parte dell’anno, Charles Lester, analista di Rho Motion, ha commentato:

In questo mese, le vendite globali di veicoli evidenziano il divario persistente tra la crescita del mercato cinese, che ha visto la vendita di un milione di veicoli a maggio, e il mercato del Nord America, in difficoltà. L’Europa sta mostrando segnali positivi, soprattutto in Spagna e Italia. In questa fase della curva di adozione dei veicoli elettrici, incentivi e politiche stanno avendo un impatto significativo, come si è visto in Canada, la cui sospensione del supporto ha portato a un calo del 20%, e in Germania, dove l’introduzione di nuove agevolazioni fiscali commerciali inizierà probabilmente a dare impulso alle vendite nei prossimi mesi.

LA CINA CORRE, BENE ANCHE L’EUROPA

Il mercato europeo dei veicoli elettrici è cresciuto del 27% nei primi cinque mesi dell’anno, raggiungendo 1,6 milioni di unità vendute. Si cresce bene in diversi dei principali Paesi europei, con le vendite di veicoli elettrici in Germania che ora hanno raggiunto un +45% da inizio anno e nel Regno Unito con un +32%. Anche altri Paesi europei, che in precedenza “faticavano”, stanno adesso crescendo più velocemente, come la Spagna con un aumento del 72% da inizio anno e l’Italia con un +58% quest’anno. In Germania sono state annunciate misure di agevolazione aggiuntive, con il lancio di un nuovo piano di incentivi per i veicoli elettrici. Il piano mira ad accelerare l’adozione dei veicoli elettrici nelle flotte aziendali attraverso un ammortamento speciale e altre misure di sgravio fiscale, che secondo gli analisti di Rho Motion dovrebbe avere un impatto positivo sui numeri complessivi, dato che la quota di mercato delle aziende rappresenta oltre la metà del mercato dei veicoli nuovi.

Passiamo al Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) che cresce appena del 3% nei primi 5 mesi dell’anno, con il mercato canadese che ha fatto registrare un -20%, dovuto alla sospensione dei sussidi ai veicoli elettrici all’inizio dell’anno. Il mercato statunitense sta ancora registrando una crescita moderata del 4% da inizio anno, con i crediti d’imposta che rimarranno in vigore per il resto del 2025. Tuttavia, il credito d’imposta verrà poi gradualmente eliminato nel 2026, per poi essere completamente eliminato entro il 2027.



Molto bene, invece, la Cina che continua a correre. Le vendite di veicoli elettrici hanno superato per la prima volta quest’anno il milione di unità in un mese, un traguardo che si era verificato per la prima volta nell’agosto dello scorso anno. Il mercato cinese è cresciuto del 33% tra gennaio e maggio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, diversi produttori ciensi stanno ampliando le loro quote di mercato al di fuori del Paese. In particolare, gli analisti menzionano BYD e la sua ambizioso strategia di crescita in Europa.

VENDITE AUTO ELETTRICHE (BEV + PHEV) GENNAIO – MAGGIO 2025