Fiat Doblò, per i 25 anni una versione celebrativa dal look dedicato e dettagli esclusivi

Il 2025 è una sorta di giubileo anche per Fiat Professional. Il marchio del gruppo Fiat dedicato ai veicoli commerciali, infatti, celebra i venticinque anni dal lancio del Doblò. Era infatti il 2000 quando compariva sul mercato la prima versione di quella che sarebbe diventata una lunga serie ancora oggi molto apprezzata (tanto da essere il modello più noleggiato). Per festeggiare questo evento Fiat Professional ha deciso di realizzazione un’edizione speciale, il Fiat Professional Doblò Special Anniversary Edition, che celebra una storia fatta di affidabilità, versatilità e continua evoluzione.

Le novità della Special Anniversary Edition

Dal debutto il Doblò ha saputo affermarsi come un punto di riferimento tra i van compatti, diventando un alleato insostituibile per professionisti e flotte aziendali, ma anche famiglie numerose o che apprezzavano la capacità di carico del Doblò.

L’edizione del venticinquesimo anniversario, già disponibile per essere ordinata, si distingue per una livrea verde elegante, impreziosita da una nuova piastra paracolpi anteriore che ne sottolinea il carattere. È disponibile in due varianti, con motore diesel oppure completamente elettrico, confermando l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile.

A bordo del Doblò Special Anniversary Edition non mancano soluzioni intelligenti per lo stivaggio e un sistema di connettività avanzato, pensato per accompagnare chi lavora su strada. Tra le dotazioni di sicurezza c’è l’Advanced Grip Control e un pacchetto completo di sistemi ADAS, tra cui l’assistenza attiva al mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza. L’abitacolo è stato progettato per offrire massima funzionalità anche nei momenti più intensi, grazie al sistema Magic Cargo che consente una lunghezza di carico fino a 3,09 metri e una capacità aumentata, ideale per trasportare attrezzi, materiali o effettuare consegne.

Tre generazioni di Doblò

Nel corso della sua storia, il Doblò ha attraversato tre generazioni. Il primo modello, nato al Centro Stile Fiat di Torino, si è distinto fin da subito per l’architettura intelligente e lo spazio generoso, diventando nel 2006 International Van of the Year dopo il primo restyling. La seconda generazione, lanciata nel 2010, ha confermato il doppio ruolo del Doblò come veicolo da lavoro e compagno di viaggio per le famiglie. L’ultima evoluzione, arrivata nel 2022, è costruita sulla piattaforma modulare EMP2 di Stellantis. Un salto tecnologico che ha portato con sé l’introduzione delle motorizzazioni elettriche e dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Nel tempo, il Doblò ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Best Fleet Light Commercial Vehicle ai Mission Fleet Awards 2022 e il titolo di Best Small Van agli Auto Express New Car Awards 2025. Un percorso che conferma il successo di un modello capace di rinnovarsi restando fedele alla propria identità.