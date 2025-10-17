Mercedes Classe G "Made to Measure Heroes", la più esclusiva di tutte

Mercedes Classe G “Made to Measure Heroes" è un’esclusiva versione speciale del fuoristrada descritta come la massima espressione del concetto di individualizzazione, realizzata grazie al programma Manufaktur Made to Measure. Questa serie speciale è solo per il mercato italiano ed è stata presentata all’ottava edizione dell’AMG Performance Day.

POTENZA ED ESCLUSIVITÀ

La serie speciale “Made to Measure Heroes" è realizzata partendo dalla base della G 63 AMG e si caratterizza per una livrea proposta in tre colorazioni inedite e distintive: Verde Pastello, Viola Metallizzato ed Electricbeam Pastello, ognuna abbinata ad un rivestimento interno in Pelle Nappa del portafoglio Manufaktur: Grigio Titanio per la versione in verde, Bianco Platino per quella viola e Grigio Titanio/Nero abbinata, invece, alla vernice giallo Electricbeam.

Il fuoristrada può contare su di un possente V8 di 4 litri di cilindrata in grado di arrivare ad erogare ben 430 kW (585 CV) e 850 Nm di coppia. Il motore è poi abbinato ad un sistema Mild Hybrid e ad una trasmissione automatica a 9 rapporti. La trazione è ovviamente integrale 4MATIC. Le prestazioni? Velocità massima di 220 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. Modello esclusivo che è stato così descritto da Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes Italia:

Questa nuova special edition esalta la tradizione artigianale e il carattere che da sempre contraddistingue il mondo di Classe G. Allo stesso tempo sottolinea la massima espressione del concetto di individualizzazione, un must have nelle scelte dei nostri clienti. Non ci poteva essere vetrina migliore dell’AMG Performance Day per presentare un concept che mette insieme il massimo dell’esclusività: la Classe G, Mercedes-AMG e il nuovo programma di personalizzazione Manufaktur Made to Measure che, se si fa riferimento alla livrea della vettura, permette di riprodurre sulla carrozzeria qualsiasi colorazione si desideri.

Il prezzo di questa serie speciale non è stato ancora comunicato ma ricordiamo che Mercedes-AMG G 63 parte da poco più di 208 mila euro.