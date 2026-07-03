Xpeng L03 dalla Cina all'Europa: sarà elettrica e EREV

La Casa automobilistica con sede a Guangzhou, attiva dal 2014, è stata fondata da Henry Xia e He Tao, ex dirigenti della GAC Group. In poco più di 10 anni il brand è diventato un punto di riferimento dell’industria dell’Automotive green. La nuova XPeng L03 è stata già avvistata durante una sessione di test sulle strade di Monaco di Baviera ed è ufficialmente pronta a ricevere i primi preordini.

Dopo le ottime vendite della berlina M03, proposta in Cina nel 2024, la L03 sarà il primo SUV della gamma Mona, puntando a coinvolgere una fascia di clientela interessata a un segmento in crescita. Mona sta per “Made Of New AI” ed è un concentrato di tecnologia in proporzioni equilibrate e adatte al nostro mercato. Mona L03 presenta le seguenti dimensioni: 4.650 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2.850 mm. Con una maniacale attenzione aerodinamica la vettura può fregiarsi di un Cx pari a 0,228. Il look sinuoso non si discosta troppo da quello di altri modelli cinesi, sfociando in una silhouette fastback, con un frontale caratterizzato da gruppi ottici con firma luminosa a forma di T.

Mossa strategica vincente

Il brand cinese ha studiato l’evoluzione del mercato europeo e ha compreso che un modello a ruote alte a un prezzo accessibile potrebbe avere un sicuro successo. L’amministratore delegato di XPeng per Europa e Regno Unito aveva già anticipato che la L03 sarebbe stato il primo modello della nuova famiglia destinato al mercato del Vecchio Continente. Si partirà con la vendita in Germania, considerata l’elevata domanda di SUV alla spina.

Il SUV, oltre alla versione completamente elettrica, verrà lanciato sul mercato anche con il sistema range extender, soluzione che garantisce la possibilità di aumentare l’autonomia grazie a un piccolo motore termico utilizzato esclusivamente come generatore di energia. La full electric presenta sotto al cofano un motore da 249 CV alimentato da batterie LFP (litio-ferro-fosfato) prodotte da CALB. Si può optare per un accumulatore da 56 kWh per 525 km di autonomia o una batteria da 69 kWh per 625 km di percorrenza (ciclo CLTC). L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

La range extender è dotata di un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 95 CV con funzione di generatore, associato a un motore elettrico da 249 CV. Autonomia? In modalità elettrica è pari a 315 km, ma con l’uso del motore termico arriva a 1.330 km (ciclo CLTC).

Interni minimalisti

In un abitacolo minimalista vi sono pochi comandi fisici con uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K del sistema infotainment per ricevere tutte le info più importanti. Spicca un head-up display da 26,8 pollici. Di serie c’è anche un potente impianto audio con 20 altoparlanti, sedili con funzione massaggio e un sistema d’illuminazione ambientale.

Il bagagliaio offre 539 litri, ma basta abbattere gli schienali dei sedili posteriori per raggiungere i 1.640 litri, oltre a un frunk anteriore da 102 litri. La Xpeng Mona L03, equipaggiata con un pacchetto completo di ADAS, monta ammortizzatori a smorzamento variabile e di una modalità “Anti-Motion Sickness Mode 2.0” per rendere ogni spostamento un viaggio rilassante. La Xpeng Mona L03 è disponibile in sei configurazioni con prezzi che vanno da 143.800 yuan (18.500 euro) sino a 165.800 yuan (21.300 euro). Attendiamo novità per il lancio sul mercato italiano.