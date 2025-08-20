Record mondiale all'asta a Monterey: Ferrari Daytona SP3 Tailor Made venduta per 26 milioni di dollari

Ferrari ha stabilito un nuovo record mondiale a Monterey in collaborazione con RM Sotheby’s: un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 è stato venduto ieri per l’esorbitante cifra di 26 milioni di dollari. Questa vendita ha fatto scalpore in tutto il mondo, in quanto si tratta della Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta in un’asta.



NON UNA “NORMALE" DAYTONA SP3

Di questa fantastica auto avevamo già parlato , in quanto si tratta di un esemplare veramente speciale che è stato aggiunto allaal fine di incarnare l’essenza dell’innovazione, del lusso e dell’eredità sportiva di Ferrari.

TECNICA

L’esclusiva Ferrari Daytona SP3 Tailor Made,si riconosce per una particolarissimada una parte spicca la fibra di carbonio, dall’altra la colorazione Giallo Modena e, a completare il tutto, si trova ilapplicato sulla carrozzeria. Elementi come lo splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore sono invece colorati diPer l’abitacolo è stato sviluppato dalla Casa di Maranello un innovativo tessuto derivato da pneumatici riciclati,decorato con un particolare motivo a tema Cavallino Rampante eElementi come il cruscotto e il piantone dello sterzo, costruiti in una speciale fibra di carbonio derivata dalla Formula 1, sottolineano il

Dal punto di vista meccanico la Daytona SP3 Tailor Made 599+1e ritroviamo il celebrecapace di erogare una potenza di

Dal punto di vista delle prestazioni, la supercar del Cavallino scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 7,4 secondi. La velocità di punta supera i 340 km/h.

IN BENEFICENZA

L’intero ricavato della vendita record registrata a Monterey saràun ente benefico pubblico 501(c)3 dedicato allain tutto il mondo.