Record mondiale all'asta a Monterey: Ferrari Daytona SP3 Tailor Made venduta per 26 milioni di dollari
A Monterey è stato registrato un recod assoluto: venduta al prezzo più alto di sempre in un'asta una Ferrari di nuova produzione
Ferrari ha stabilito un nuovo record mondiale a Monterey in collaborazione con RM Sotheby’s: un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 è stato venduto ieri per l’esorbitante cifra di 26 milioni di dollari. Questa vendita ha fatto scalpore in tutto il mondo, in quanto si tratta della Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta in un’asta.
Di questa fantastica auto avevamo già parlato, in quanto si tratta di un esemplare veramente speciale che è stato aggiunto alla serie limitata di 599 unità al fine di incarnare l’essenza dell’innovazione, del lusso e dell’eredità sportiva di Ferrari.
NON UNA “NORMALE" DAYTONA SP3
L’esclusiva Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, numerata 599+1, si riconosce per una particolarissima livrea bicolore, da una parte spicca la fibra di carbonio, dall’altra la colorazione Giallo Modena e, a completare il tutto, si trova il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. Elementi come lo splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore sono invece colorati di nero lucido.
Per l’abitacolo è stato sviluppato dalla Casa di Maranello un innovativo tessuto derivato da pneumatici riciclati, il Q-Cycle, decorato con un particolare motivo a tema Cavallino Rampante e speciali cinture di sicurezza di colore giallo. Elementi come il cruscotto e il piantone dello sterzo, costruiti in una speciale fibra di carbonio derivata dalla Formula 1, sottolineano il profondo legame con il DNA sportivo del Cavallino Rampante.
TECNICA
Dal punto di vista meccanico la Daytona SP3 Tailor Made 599+1 non è stata toccata e ritroviamo il celebre V12 aspirato da 6,5 litri, capace di erogare una potenza di 840 CV.
Dal punto di vista delle prestazioni, la supercar del Cavallino scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 7,4 secondi. La velocità di punta supera i 340 km/h.
IN BENEFICENZA
L’intero ricavato della vendita record registrata a Monterey sarà devoluto alla Ferrari Foundation, un ente benefico pubblico 501(c)3 dedicato alla promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.