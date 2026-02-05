Kimi Antonelli, ecco la super Mercedes da 612 CV: il primo esemplare è per lui

La prima è stata consegnata nella mani di Kimi Antonelli. Parliamo del primo esemplare dell’esclusiva Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition", sportiva che si caratterizza per la presenza di numerosi elementi di design e dettagli di equipaggiamento che richiamano direttamente il Mercedes AMG Petronas F1 Team. Ne saranno realizzate solamente 200 e la prima è stata consegnata nella mani del pilota italiano a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione 2026 di Formula 1 che prenderà il via all’inizio di marzo con il GP di Melbourne.

PENSATA PER CORRERE IN PISTA

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition" adotta una livrea che vede come colore base della carrozzeria il nero ossidiana metallizzato. Troviamo poi un motivo a stella dipinto a mano con stelle Mercedes argentate sulle fiancate posteriori e strisce decorative in filigrana, in livrea Petronas, che si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto. Presenti ulteriori contrasti in tinta Petronas sullo splitter anteriore, sulle lamelle delle prese d’aria laterali della grembialatura anteriore, sugli elementi decorativi delle soglie laterali e sull’attacco del diffusore posteriore.

Sono inoltre presenti nuovi cerchi forgiati AMG da 21 pollici con finiture nere opache a razze incrociate che ospitano pinze fisse a sei pistoncini all’anteriore con disco da 420 mm e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore. La “Motorsport Collectors Edition" monta di serie pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Le dimensioni sono 295/30 ZR 21 all’anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore. Questa sportiva si rivolge agli appassionati e ai collezionisti che cercano una vettura in grado di essere velocissima tra le curve di una pista. La personalizzazione ha riguardato anche gli interni dove troviamo sedili AMG Performance rivestiti in pelle Nappa e nera/microfibra con impunture che riprendono il colore del team F1 e stemmi ricamati AMG in rilievo sui poggiatesta. Il volante riscaldato AMG Performance in pelle e microfibra con impunture Petronas è un altro elemento distintivo dell’abitacolo.

Sotto al cofano troviamo un motore V8 biturbo AMG da 4 litri di cilindrata in grado di erogare 450 kW (612 CV), messo a punto appositamente per offrire prestazioni elevatissime e garantire grande divertimento alla guida. Infine, per questa sportiva, Mercedes-AMG ha messo a punto l’aerodinamica per migliorare sia la dinamica di guida e sia il raffreddamento del motore.