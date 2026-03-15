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Antonelli trionfa a Shanghai: il GP di Cina 2026 consacra il nuovo talento italiano

La Mercedes porta a casa una doppietta incredibile con Antonelli e Russell, confermando il ruolo di squadra da battere nel campionato 2026.

Antonelli trionfa a Shanghai: il GP di Cina 2026 consacra il nuovo talento italiano
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Redazione
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Pubblicato il 15 mar 2026

Il Gran Premio di Cina 2026 si è concluso da pochi minuti allo Shanghai International Circuit, e il risultato entrerà nei libri di storia: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 e riporta l’Italia dopo 20 anni di attesa sul gradino più alto del podio.

Il giovane pilota della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, partito dalla pole position conquistata sabato con un giro storico, ha gestito la gara con una maturità sorprendente per i suoi 19 anni. Dopo una partenza pulita, Antonelli ha controllato la corsa respingendo gli attacchi del compagno di squadra George Russell e mantenendo un ritmo sempre costante.

Alle loro spalle la Scuderia Ferrari ha provato a inserirsi nella lotta per la vittoria con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma il passo della Mercedes si è dimostrato superiore soprattutto nel secondo stint.

Negli ultimi giri Antonelli ha mantenuto il sangue freddo, evitando errori e controllando il margine sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. Il paddock celebra così l’inizio di una possibile nuova era: un talento italiano che potrebbe diventare protagonista del mondiale.

Ordine di arrivo – GP Cina 2026

  1. 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. 2. George Russell (Mercedes)
  3. 3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. 4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. 5. Oliver Bearman (Haas)
  6. 6. Pierre Gasly (Alpine)
  7. 7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. 8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. 9. Carlos Sainz (Williams)
  10. 10. Franco Colapinto (Alpine)

Classifica Piloti

  1. 1. Russell (Mercedes-AMG) 51 punti
  2. 2. Antonelli (Mercedes-AMG) 47 punti
  3. 3. Leclerc (Ferrari) 34 punti
  4. 4. Hamilton (Ferrari) 33 punti
  5. 5. Bearman (Haas) 17 punti
  6. 6. Norris (McLaren) 15 punti
  7. 7. Gasly (Alpine) 9 punti
  8. 8. Verstappen (Red Bull) 8 punti
  9. 9. Lawson (R4) 8 punti
  10. 10. Lindblad (RB) 4 punti

 

Classifica Costruttori

  1. 1. Mercedes‑AMG Petronas Formula One Team (98 punti)
  2. 2. Scuderia Ferrari (67 punti)
  3. 3. McLaren(18 punti)
  4. 4. Haas F1 Team (17 punti)
  5. 5. Red Bull(12 punti)
  6. 6. Alpine F1 Team (8 punti)
  7. 7. Racing Bulls F1 Team (12 punti)
  8. 8. Alpine (10 punti)
  9. 9. Audi (2 punti)
  10. 10. Williams (2 punti)

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