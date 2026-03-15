Antonelli trionfa a Shanghai: il GP di Cina 2026 consacra il nuovo talento italiano
La Mercedes porta a casa una doppietta incredibile con Antonelli e Russell, confermando il ruolo di squadra da battere nel campionato 2026.
Il Gran Premio di Cina 2026 si è concluso da pochi minuti allo Shanghai International Circuit, e il risultato entrerà nei libri di storia: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 e riporta l’Italia dopo 20 anni di attesa sul gradino più alto del podio.
Il giovane pilota della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, partito dalla pole position conquistata sabato con un giro storico, ha gestito la gara con una maturità sorprendente per i suoi 19 anni. Dopo una partenza pulita, Antonelli ha controllato la corsa respingendo gli attacchi del compagno di squadra George Russell e mantenendo un ritmo sempre costante.
Alle loro spalle la Scuderia Ferrari ha provato a inserirsi nella lotta per la vittoria con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma il passo della Mercedes si è dimostrato superiore soprattutto nel secondo stint.
Negli ultimi giri Antonelli ha mantenuto il sangue freddo, evitando errori e controllando il margine sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. Il paddock celebra così l’inizio di una possibile nuova era: un talento italiano che potrebbe diventare protagonista del mondiale.
Ordine di arrivo – GP Cina 2026
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2. George Russell (Mercedes)
- 3. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 4. Charles Leclerc (Ferrari)
- 5. Oliver Bearman (Haas)
- 6. Pierre Gasly (Alpine)
- 7. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 8. Isack Hadjar (Red Bull)
- 9. Carlos Sainz (Williams)
- 10. Franco Colapinto (Alpine)
Classifica Piloti
- 1. Russell (Mercedes-AMG) 51 punti
- 2. Antonelli (Mercedes-AMG) 47 punti
- 3. Leclerc (Ferrari) 34 punti
- 4. Hamilton (Ferrari) 33 punti
- 5. Bearman (Haas) 17 punti
- 6. Norris (McLaren) 15 punti
- 7. Gasly (Alpine) 9 punti
- 8. Verstappen (Red Bull) 8 punti
- 9. Lawson (R4) 8 punti
- 10. Lindblad (RB) 4 punti
Classifica Costruttori
- 1. Mercedes‑AMG Petronas Formula One Team (98 punti)
- 2. Scuderia Ferrari (67 punti)
- 3. McLaren(18 punti)
- 4. Haas F1 Team (17 punti)
- 5. Red Bull(12 punti)
- 6. Alpine F1 Team (8 punti)
- 7. Racing Bulls F1 Team (12 punti)
- 8. Alpine (10 punti)
- 9. Audi (2 punti)
- 10. Williams (2 punti)