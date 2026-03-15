Stellantis: addio allo smart working per aumentare la produttività

Il settore automotive sta attraversando una fase di profonda instabilità, segnata da un ripensamento globale delle strategie industriali e dalla situazione geopolitica sempre meno favorevole. In questo scenario di incertezza e dopo un’annata finanziaria complessa, Stellantis vuole recuperare competitività e, oltre alle strategie industriali come il possibile ritorno del diesel e le trattative con costruttori cinesi, punta sul miglioramento della produttività interna. Una delle azioni attuate in questo senso è il ritorno in ufficio per i suoi dipendenti in tutto il mondo.

Già da fine marzo

La misura prevede la fine del lavoro da remoto, chiamato “smart working” in Italia, e l’obbligo di presenza in ufficio per cinque giorni a settimana. A partire dal periodo del post-pandemia, l’azienda aveva adottato delle policy di lavoro agile che richiedevano una presenza minima di solo un giorno e mezzo a settimana.

Il cambiamento sarà già operativo a partire dal 30 marzo 2026, ma solo negli Stati Uniti. In Europa il percorso sarà più graduale e l’obiettivo è recuperare la piena operatività in presenza entro il 2027. In Italia, è previsto il ritorno in ufficio del 60% dei dipendenti (circa 8.000 nel nostro Paese) per tre giorni a settimana entro settembre 2026. Un piano simile è previsto anche in Francia e Germania.

Le preoccupazioni

Stellantis è il primo costruttore europeo a scegliere una posizione così estrema contro il lavoro da remoto, che negli ultimi anni è diventata un’abitudine per moltissimi lavoratori. Negli Stati Uniti hanno già richiamato in ufficio i loro dipendenti colossi del settore tecnologico come Microsoft e Amazon. Per quanto riguarda il Gruppo guidato da Antonio Filosa, il percorso si annuncia non privo di ostacoli, a partire dalle tensioni sindacali: le principali sigle hanno infatti già espresso preoccupazione. Molti lavoratori, grazie allo smart working, hanno spostato la residenza lontano dall’ufficio e un rientro immediato potrebbe non essere più sostenibile. Soprattutto alla luce dei recenti aumenti del costo dei carburanti che rendono il casa-ufficio una sfida economica per molti pendolari.