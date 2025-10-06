Tesla presenterà qualcosa di nuovo il 7 ottobre: cosa sarà? Il teaser che sta facendo discutere

Tesla presenterà qualcosa di nuovo domani 7 ottobre. Già ma cosa? Non è chiaro e al riguardo ci sono solamente diverse speculazioni ma nulla di certo. La casa automobilistica si è limitata a condividere un teaser molto criptico e che sta facendo molto discutere. Cosa vediamo esattamente? Per molti si tratta di un nuovo cerchio di cui disporrà la nuova Tesla Model Y Standard, cioè la versione più accessibile del SUV elettrico di cui tanto si sta discutendo negli ultimi giorni. Se fosse davvero così, domani l’azienda di Elon Musk potrebbe presentare questo modello molto importante per sostenere le vendite di Tesla. Effettivamente, nei giorni scorsi abbiamo visto un prototipo di tale vettura privo di camuffamenti che faceva pensare che la presentazione fosse oramai imminente.

C’è però anche chi pensa che quello nel teaser non sia un cerchio di una vettura (o un copricerchio) ma qualcosa di differente. L’idea è che possa essere un componente (una ventola) di quel pacchetto Space X promesso per la nuova Tesla Roadster che dovrebbe permettere alla vettura di poter avere prestazioni elevatissime. Significherebbe, quindi, che finalmente Tesla è pronta a far vedere la versione di produzione della nuova Roadster dopo molti rinvii. Effettivamente, le ultime notizie parlavano di una demo entro la fine del 2025. E se fosse davvero la nuova Roadster quello che Tesla vuole mostrare?

COSA VEDREMO DAVVERO?

La realtà è che nessuna sa esattamente cosa Tesla intenda presentare. Essendo Tesla una casa automobilistica si pensa subito ad una novità legata al mondo dell’auto. Tesla, però, non vende solo auto ma è pure impegnata in altri settori. Insomma qualcuno nel teaser vede un cerchio, altri una ventola di un qualche sistema. Chi avrà ragione? E se fosse altro? Lo scopriremo nella giornata di domani quando Tesla annuncerà questa misteriosa novità.