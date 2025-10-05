Citroen Berlingo XTR Series: la serie speciale che unisce design e funzionalità

Citroen prosegue il suo impegno a favore dei professionisti con il lancio della serie speciale XTR sui Berlingo Van ed e-Berlingo Van.

Con la serie XTR, Citroen vuole combinare un design deciso con un maggiore comfort, sicurezza e versatilità. Già leader in Europa con il 14,6% del segmento C-Van nell’agosto 2025, e in crescita in Italia, integra tecnologie di bordo e sistemi di modularità avanzati per aumentarne l’appeal. Il van viene reso disponibile sia in versione termica che elettrica e si rivolge ad artigiani, fattorini, liberi professionisti e aziende, offrendo loro praticità, affidabilità e modernità, il tutto mixato ad un design audace e funzionale.

La serie XTR adotta uno stile avventuriero urbano con un design dinamico e accattivante, caratterizzato da un frontale “stile passenger" con skipdate per proteggere il motore, fari Eco-LED e fendinebbia che migliorano la visibilità e dettagli estetici come gli adesivi in rosso André su cofano e protezioni posteriori e laterali, che esaltano l’aspetto sportivo. Le maniglie e le calotte degli specchietti nere lucide, gli specchietti ripiegabili elettricamente e i cerchi in lega nero Onyx da 16" completano un look distintivo. Il modello è disponibile in tre varianti cromatiche – Kaolin White, Kiama Blue e Steel Grey – pensate per armonizzarsi con i dettagli rossi e le finiture della carrozzeria.

Disponibile nella lunghezza M, la versione XTR offre di serie la “Cabina Extenso" con tre posti a sedere e una configurazione altamente modulabile: la panchetta passeggeri a due posti dispone di un sedile laterale a scomparsa con apertura per carichi lunghi, mentre il sedile centrale ribaltabile si trasforma in bracciolo o in pratico scrittoio regolabile. La sicurezza nelle manovre è garantita da 12 sensori di ostacolo anteriori e posteriori, abbinati al nuovo sistema Dynamic Surround Vision, che combina telecamere posteriori HD a 180° e telecamere laterali per una visione a 360° direttamente sullo specchietto retrovisore interno digitale.

Il comfort a bordo è assicurato dai sedili Advanced Comfort con imbottitura spessa e supporto laterale rinforzato, dal sedile conducente regolabile in 6 direzioni con supporto lombare e dal nuovo pavimento in polipropilene riciclato, resistente ed eco-responsabile. Gli interni sono moderni e funzionali, con un cruscotto dotato di doppio schermo digitale – touchscreen centrale HD da 10" per una navigazione 3D fluida e quattro strumenti a colori da 10" – oltre ad un isolamento acustico rinforzato e al climatizzatore automatico bizona con filtro a carbone.

Il Berlingo XTR integra connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, porte USB e avanzati sistemi di assistenza alla guida, elevando comfort, praticità e sicurezza in un veicolo versatile pensato per le esigenze professionali e urbane.

Il Berlingo Van XTR è progettato per adattarsi a tutte le esigenze professionali, dalla costruzione alle consegne fino ai lavoratori autonomi, offrendo dimensioni compatte e pratiche con una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,85 metri, un volume utile di 3,3 metri cubi – estendibile di 0,5 grazie alla cabina Extenso – e una capacità di carico che varia da 650 kg per la versione diesel a 800 kg per quella elettrica. La gamma motori comprende due opzioni diesel, da 100 CV con cambio manuale e da 130 CV con cambio automatico, oltre alla versione 100% elettrica e-Berlingo Van, dotata di un motore da 136 CV, batteria da 50 kWh, autonomia fino a 337 km WLTP e tre livelli di frenata rigenerativa. La ricarica è rapida e flessibile: 80% in 30 minuti con una colonnina da 100 kW, 5 ore con wall-box da 11 kW o 7 ore e mezza con wall-box da 7,4 kW.

La serie speciale XTR è disponibile a partire da €24.650 nelle versioni termiche e da €33.150 in quella elettrica.