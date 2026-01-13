Volkswagen consolida la posizione in Europa mentre prepara il debutto dei nuovi modelli elettrici

Dopo i comunicati sulle vendite nel 2025 da parte di BMW e Mercedes-Benz, ora anche Volkswagen rende noti i risultati dell’anno appena concluso, confermando la tenuta del marchio a livello globale e il rafforzamento della sua posizione in Europa.

Le vendite di Volkswagen nel 2025

Nel corso del 2025, Volkswagen ha consegnato circa 4,73 milioni di veicoli in tutto il mondo. Un risultato che conferma sostanzialmente i livelli del 2024, con un calo dell’1,4%. A sostenere questo bilancio sono state in particolare i numeri registrati in Europa e in Sud America, che hanno visto rispettivamente una crescita del 5,1% e del 18,5%. Più complesso invece lo scenario in Cina, dove la contrazione delle consegne ha raggiunto l’8,4%, e in Nord America, dove l’impatto dei dazi statunitensi si è fatto sentire con un calo dell’8,2%.

Guardando alla tipologia di alimentazione, Volkswagen ha chiuso il 2025 con circa 382.000 veicoli a batteria consegnati a livello globale, con la quota di BEV sul totale delle consegne che si è attestata all’8,1%. Il marchio tedesco si conferma come punto di riferimento nel mercato europeo, dove mantiene la leadership sia nel settore delle auto con motore a combustione sia tra i veicoli elettrici. In Germania, secondo i dati dell’Autorità Federale per i Trasporti Motorizzati, la quota di mercato è cresciuta fino al 19,6%.

A trainare la crescita della gamma elettrica sono stati soprattutto i mercati europei. Le consegne dei modelli a batteria sono aumentate sensibilmente, con 93.800 unità in Germania (+60,7%), e quasi 248.000 in tutta Europa (+49,1). L’ID.7 è stato il modello elettrico più venduto di Volkswagen e in Germania ne sono state consegnate 35.000 unità, con una crescita del 132% rispetto all’anno precedente. In Europa le vendite dell’ID.7 hanno superato le 76.000 unità, con una crescita ancora più marcata.

Le attese per il nuovo anno

Volkswagen guarda ora al 2026 con l’obiettivo di espandere ulteriormente l’offerta elettrica. Tra le novità annunciate ci sono l’ID. Polo, un modello compatto che debutterà con un prezzo di partenza intorno ai 25.000€, e la versione definitiva del SUV ID. Cross.

Proprio i SUV si confermano una parte importante nella strategia del gruppo. Nel 2025, infatti, hanno rappresentato oltre la metà delle consegne totali, con una quota pari al 50,2%, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. In Europa, il modello più richiesto è stato la T-Roc, che ha raggiunto quasi 202.000 unità vendute, confermandosi come il SUV Volkswagen più scelto sul mercato. Anche il nuovo Tayron, con oltre 60.000 consegne a livello globale, ha ottenuto buoni risultati.

Il 2025 è stato anche l’anno dei cinquant’anni della GTI, un nome che ha segnato la storia dell’automobile sportiva. Per l’occasione, Volkswagen ha presentato la Golf GTI Edition 50, una serie speciale che si distingue per essere la versione più potente mai prodotta della leggendaria compatta.

Secondo Martin Sander, responsabile vendite e marketing del marchio, la solidità dei risultati ottenuti dimostra che la strategia di Volkswagen incontra il favore dei clienti e che il portafoglio prodotti rinnovato, insieme a un’attenzione costante a efficienza e competitività, metterà l’azienda nella condizione di affrontare al meglio anche il 2026.