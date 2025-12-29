Hyundai Ioniq 3, in arrivo un nuova compatta elettrica: ecco cosa sappiamo

Dopo i primi avvistamenti su strada e le foto spia degli interni, arrivano nuove conferme sul design e sulla dotazione tecnica della Hyundai Ioniq 3, la nuova compatta elettrica che debutterà nel 2026. La Ioniq 3, uno dei modelli più significativi per Hyundai, sarà una cinque porte pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca una vettura a batteria accessibile, versatile e adatta all’uso quotidiano.

Le novità della Ioniq 3

La Hyundai Ioniq 3 prende ispirazione diretta dal Concept Three, presentato al Salone di Monaco, e ne riprende le proporzioni da coupé, ma con uno stile più sobrio rispetto a Ioniq 5 e Ioniq 6. Il frontale appare semplificato rispetto al concept, con prese d’aria più tradizionali e gruppi ottici sottili a pixel LED. Il posteriore adotta una soluzione interessante con fari a tutta larghezza e lunotto diviso, una scelta che ricorda da vicino quanto visto sulla Toyota Prius.

Particolarmente interessanti anche le scelte negli interni che rappresentano una significativa evoluzione rispetto agli altri modelli della gamma. Nella Ioniq 3, infatti, sono presenti un quadro strumenti digitale separato e un ampio display centrale in stile Tesla. A gestire l’infotainment sarà il sistema Pleos Connect, basato su Android Automotive. Questa nuova piattaforma garantirà funzioni come i profili utente nel cloud, i comandi vocali avanzati e la possibilità di scaricare aggiornamenti e funzionalità aggiuntive via software. Non mancheranno comandi fisici per il climatizzatore, un elemento che molti automobilisti continuano a preferire. A completare la dotazione ci saranno Apple CarPlay in versione Ultra, l’illuminazione ambientale e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Dal punto di vista tecnico, la Ioniq 3 sarà costruita su una versione semplificata della piattaforma E-GMP, con architettura a 400 V (anziché 800 V come avviene nella Ioniq 5 e nella Ioniq 6). Questa scelta punta a ridurre i costi di produzione e posizionare l’auto in una fascia di prezzo più competitiva. Al lancio è attesa una configurazione con motore singolo anteriore da 150 kW, ma non è esclusa una variante a doppio motore con trazione integrale e impostazione sportiva, che potrebbe successivamente arricchire l’offerta.

Per quanto riguarda l’autonomia, le opzioni di batteria previste sono due. La prima, da 58 kWh, sarà affiancata da una più capiente da 81,4 kWh, in grado di assicurare un’autonomia stimata fino a 644 km nel ciclo WLTP. Entrambe supporteranno le tecnologie vehicle-to-load (V2L) e vehicle-to-grid (V2G), permettendo di alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete.

La strategia di Hyundai con la Ioniq 3

L’arrivo della Hyundai Ioniq 3 (previsto per il mercato europeo e altri mercati internazionali, escluso quello statunitense) è previso entro la prima metà del prossimo anno con l’obiettivo di conquistare quella fetta di mercato dei veicoli elettrici di segmento B nella quale ci sono anche modelli come Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot e-308, Mini Aceman, MG4 Electric, BYD Dolphin e Skoda Enyaq. Una concorrenza agguerrita che conferma quanto il segmento delle compatte elettriche sia oggi uno dei più competitivi e dinamici in Europa.