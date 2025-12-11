Nuova Hyundai IONIQ 3, la più piccola della famiglia IONIQ è stata avvistata su strada

La nuova Hyundai IONIQ 3 è attesa al debutto nel corso del 2026 e sarà una delle più importanti novità che la casa automobilistica svelerà il prossimo anno. Diventerà quindi l’offerta entry level della gamma IONIQ di Hyundai. Lo sviluppo sta andando avanti e un nuovo muletto della compatta elettrica è stato intercettato su strada. Come in precedenti foto spia, la IONIQ 3 continua ad essere camuffata ma possiamo comunque notare come la vettura disporrà di uno stile tutto suo, ben differente da quello di modelli come la IONIQ 5 e che presenta richiami al Concept Three che la casa automobilistica aveva svelato al Salone di Monaco.

COME SARÀ LA NUOVA IONIQ 3

Il Concept Three misura poco meno di 4,3 metri di lunghezza e quindi anche la IONIQ 3 dovrebbe presentare dimensioni simili. Questo significa che la nuova compatta elettrica entrerà nel combattuto segmento B di mercato. Il nuovo modello dovrebbe adottare il linguaggio di design chiamato “Art of Steel“. L’anteriore e il posteriore saranno dotati dei gruppi ottici Parametric Pixel, elemento distintivo delle elettriche della famiglia IONIQ di Hyundai. In particolare, guardando il posteriore possiamo notare un piccolo lunotto inclinato e al termine un piccolo spoiler. Si tratta di una soluzione molto simile a quella vista proprio sul Concept Three. Una scelta stilistica che comunque potrebbe limitare un po’ la visibilità posteriore.

Un modello quindi molto interessante e che potrebbe presentare sorprese anche all’interno. Passati scatti spia, infatti, avevano permesso di osservare la presenza in posizione rialzata sulla plancia di un piccolo display per la strumentazione digitale. Centralmente, invece, ci sarà il display del nuovo sistema infotainment PLEOS che offre un’interfaccia grafica rivista.

E i motori? Al momento non ci sono informazioni precise. La nuova Hyundai IONIQ 3 dovrebbe poggiare sulla piattaforma E-GMP nella versione con architettura a 400 V. Viste le sinergie del Gruppo Hyundai, c’è chi suggerisce che potrebbero essere utilizzati i powertrain della KIA EV3. Se fosse davvero così, avremo un motore da 150 kW abbinato ad una batteria da 58 kWh o 81 kWh. Il modello più efficiente potrebbe quindi offrire un’autonomia intorno ai 600 km WLTP. Non rimane che attendere ulteriori novità.