Affordable 5G RedCap, la soluzione di Marelli per semplificare la connettività a bordo delle auto

Le automobili sono sempre più connesse e questa capacità di comunicare con il mondo esterno sta diventando sempre più importante. L’integrazione dei nuovi sistemi di comunicazione a bordo delle auto sta permettendo alle vetture di scambiare dati in tempo reale tramite internet, reti cellulari e altri protocolli digitali.

Trattandosi di una realtà così cruciale per le auto del presente e del futuro, è fondamentale poter contare su tecnologie in grado di rendere la connettività accessibile e conveniente. Da questo punto di vista Marelli ha presentato una nuova tecnologia pensata per rivoluzionare la connettività a bordo dei veicoli.

Si tratta di Affordable 5G RedCap (Reduced Capability), una soluzione 5G semplificata che promette di garantire prestazioni elevate riuscendo a ridurre i costi. Il vantaggio principale è un incremento del 50% nella velocità di trasmissione dati e una latenza ridotta di circa due volte e mezzo rispetto al 4G. L’annuncio di questo progetto arriva in un periodo di incertezza legato alla complessa fase di ristrutturazione finanziaria che sta interessando Marelli. L’azienda è infatti attualmente coinvolta nella procedura Chapter 11, con un piano di rilancio che dovrebbe concludersi entro il 2026 sotto la guida di un consorzio di grandi creditori.

Come funziona il sistema Affordable 5G RedCap

Il nuovo sistema Affordable 5G RedCap di Marelli è una versione alleggerita del 5G già impiegato nei dispositivi indossabili (smartwatch, fitness tracker, ecc) e connessi. Marelli ne ha adattato l’architettura al mondo dell’automotive, introducendo una piattaforma capace di offrire maggiore velocità, risposta più rapida, ridotta complessità hardware e un’ottimizzazione dei consumi energetici.

Pur non raggiungendo le velocità massime del 5G tradizionale, il sistema Affordable 5G RedCap offre una larghezza di banda fino a 20 MHz e una velocità di trasmissione che può arrivare a 220 Mbps, più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni veicolari. La latenza, invece, arriva intorno ai 20 ms, un netto miglioramento rispetto ai circa 50 del 4G, con un consumo energetico ottimizzato per durare a lungo e adattarsi alle esigenze delle architetture elettriche più recenti.

Per rispettare la conformità con i principali requisiti normativi, Marelli sta collaborando con un fornitore leader nei moduli telematici per garantire la piena compatibilità della soluzione con il cosiddetto Hardware and Software Ban statunitense e con le disposizioni dell’accordo USMCA, che regolano la produzione regionale di componenti in Nord America. Il sistema garantisce inoltre una connessione continua e fluida durante il passaggio da reti 4G a 5G, evitando interruzioni anche in zone a copertura limitata.

La tecnologia integra anche un modulo GNSS a doppia frequenza per la navigazione satellitare e supporta connessioni Wi-Fi e Bluetooth di nuova generazione. In questo modo si migliora l’esperienza digitale a bordo, sia per i conducenti sia per i passeggeri, offrendo prestazioni migliori sia per lo streaming che la navigazione e gli aggiornamenti software over-the-air (OTA).

Al momento la tecnologia è disponibile in fase dimostrativa. La produzione dei primi esemplari è prevista per l’inizio del 2026, mentre l’avvio a livello globale su larga scala dovrebbe partire nel corso del 2028. Il sistema, secondo quanto dichiarato dall’azienda, potrà sostituire progressivamente le soluzioni 4G Cat. 4 oggi più diffuse, offrendo miglioramenti concreti senza aggravare i costi di produzione o i consumi energetici.