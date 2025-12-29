Questa Audi RS 6 Mansory è più potente di una Bugatti Veyron

È passato parecchio tempo dall’ultima volta che ci siamo imbattuti in un’Audi RS 6 Avant elaborata da Mansory. Troppo, se questo tipo di progetto affascina. Oppure non così tanto, se invece lo si detesta senza mezzi termini.

Ma scopriamo ogni dettaglio di questa trasformazione estrema. Un’auto che sfoggia numerosi elementi esterni in carbonio, un abitacolo completamente su misura e una potenza capace di far impallidire persino la Bugatti Veyron originale.

Potenza da urlo

Secondo il controverso tuner tedesco, questa Audi RS 6 Avant sviluppa numeri semplicemente fuori scala: 922 lb-ft di coppia, equivalenti a 1.250 Nm, e ben 1.100 cavalli. Per rendere l’idea del salto compiuto, basti pensare che il modello di serie si ferma (si fa per dire) a 627 lb-ft (850 Nm) e 621 CV (463 kW / 630 CV), erogati dal V8 biturbo da 4,0 litri. In configurazione standard, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in poco più di tre secondi. È quindi evidente che Mansory abbia messo mano in modo profondo al gruppo propulsore. Peccato, però, che non siano stati comunicati i dati sulle prestazioni massime.

Esterni nel puro DNA Mansory

Dal punto di vista estetico, l’auto non passa certo inosservata. Il frontale è stato arricchito con numerosi componenti aggiuntivi: un paraurti massiccio con lame laterali, nuove finiture sui parafanghi anteriori, estensioni delle minigonne, calotte degli specchietti ridisegnate e un cofano inedito caratterizzato da prese d’aria. Al posteriore spiccano una grande ala, uno spoiler sul portellone e un imponente diffusore, impreziosito da una luce freno supplementare centrale. Anche i cerchi fanno parte del pacchetto esclusivo. L’auto è rifinita in nero lucido, con abbondanti inserti in carbonio forgiato e dettagli color teal, scelti per creare un collegamento visivo con l’abitacolo personalizzato.

Interni che non passano inosservati

All’interno, il colore vivace domina praticamente ogni superficie a contatto. Dai sedili, dotati di loghi retroilluminati sugli schienali, alla console centrale, dai pannelli porta alle cinture di sicurezza, fino a volante, plancia, montanti e molto altro. Anche moquette e tappetini adottano la stessa tonalità “menta”. Per spezzare l’insieme, Mansory ha introdotto profili bianchi e alcuni accenti rossi, mentre la fibra di carbonio è presente in quantità forse eccessiva. O forse esattamente nella misura giusta, dipende dai gusti.

A completare l’esperienza ci pensano ulteriori dettagli di forte impatto scenografico: i loghi Mansory illuminati sui pannelli delle porte e un cielo stellato, pensato per rendere più suggestiva la guida notturna.

Non è chiaro se questo esemplare sia attualmente in vendita. Ciò che è certo è che, con un conto in banca adeguato, Mansory è in grado di trasformare praticamente qualsiasi auto in qualcosa di simile.