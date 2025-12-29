Ultimi giorni per la promo Telepass: canone zero per un anno e cashback sul pedaggio

Restano pochi giorni per attivare la promo riservata ai nuovi utenti Telepass. Per chi sceglie oggi Telepass Sempre, infatti, c’è la possibilità di accedere al servizio con un canone zero per 12 mesi (poi 3,90 euro al mese). Ad arricchire l’offerta c’è la possibilità di ottenere il cashback del 50% sul pedaggio, per i transiti fino al 31 maggio 2026. Questa seconda promo è richiedibile

direttamente tramite l’app di Telepass utilizzando il codice promo 50PED. C’è tempo fino al prossimo 11 gennaio 2026 per richiedere l’offerta.

Il momento giusto per iniziare a usare Telepass

La nuova promozione è un’occasione da cogliere al volo per iniziare a usare Telepass, accedendo a un ecosistema di servizi davvero ricco. Gli utenti, direttamente tramite l’app, hanno la possibilità di controllare i transiti in autostrada, trovare e pagare parcheggi, gestire gli accessi all’Area C di Milano e acquistare vignette elettroniche per i viaggi all’estero. L’app include una lunga serie di altri servizi permettendo l’accesso al noleggio (scooter, monopattini, bici elettriche ecc.) ma anche l’acquisto di Skupass e del Venezia Pass. Tramite Telepass si può pagare il bollo auto ed è possibile anche gestire la revisione.

Fino al prossimo 11 gennaio 2026, inoltre, è attiva la promo che azzera il costo di Telepass Sempre per il primo anno (poi 3,90 euro al mese). Il servizio include il dispositivo Telepass colorato gratuito e non ha costi di attivazione. Da segnalare anche la possibilità di accedere a parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni. Con il codice 50PED da inserire in app, inoltre, è possibile ottenere il cashback del 50% sul pedaggio (per un rimborso massimo di 5 euro al mese fino a fine maggio 2026).

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto, accedendo al sito ufficiale, con la possibilità di scaricare l’applicazione.