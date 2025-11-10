Nuova BMW iX4, ecco come potrebbe essere il SUV Coupé elettrico in stile Neue Klasse

BMW sta lavorando ad un nuovo SUV Coupé elettrico. Abbiamo visto alcune foto spia negli ultimi giorni di quella che dovrebbe essere la nuova BMW iX4. Come sappiamo, tra non molto l’attuale BMW X4 uscirà di scena con lo stop alla produzione. Non ci sarà un’erede diretto. Tuttavia, pare che la casa automobilistica tedesca abbia l’intenzione di proporre una variante Coupé del nuovo SUV elettrico iX3 che andrà appunto a chiamarsi BMW iX4. Dunque, si tratterà di un modello caratterizzato da un look un po’ più sportiveggiante. Partendo dalle prime foto spia del nuovo modello, c’è già chi ha iniziato ad immaginarsi come potrebbero essere le forme finali della BMW iX4, come nel render che proponiamo.

NUOVA BMW IX4, E SE FOSSI COSÌ?

Foto spia e le forme della BMW iX3 hanno dunque permesso di farsi una prima idea di come potrebbe essere la nuova BMW iX4. Il frontale non dovrebbe differire molto da quello della nuova iX3. Dunque, stile Neue Klasse. Niente griglia a doppio rene XXL, ma una soluzione che riprende i modelli del passato del marchio tedesco. Fari, griglia, paraurti, cofano e parafanghi dovrebbero quindi essere molto simili a quelli del nuovo SUV elettrico presentato a settembre al Salone di Monaco. Quello che differenzierà davvero la nuova iX4 dalla nuova iX3, sarà la parte posteriore. Troveremo infatti una linea del tetto spiovente che termina in una coda in stile fastback. Il lunotto posteriore dovrebbe presentare un’angolazione più accentuata rispetto a quella dell’attuale X4 e all’estremità sarà collocato un piccolo spoiler. Dietro, la vettura dovrebbe essere dotata pure di fari a LED dalle forme sottili a sviluppo orizzontale, con la targa collocata sul paraurti.

Le forme da Coupé dovrebbero permettere alla nuova BMW iX4 di disporre di una migliore efficienza aerodinamica rispetto alla nuova BMW iX3, a tutto vantaggio dell’autonomia. L’abitacolo non dovrebbe presentare particolari sorprese. Dunque, troveremo verosimilmente il nuovo sistema Panoramic iDrive. Per quanto riguarda i powertrain, vista la stretta parentela con la iX3, le motorizzazioni dovrebbero essere le medesime. Oggi, il SUV è offerto solo nella versione iX3 50 xDrive con doppio motore e 469 CV che quindi dovremo ritrovare anche nella nuova iX4. Ovviamente, piattaforma Neue Klasse, architettura a 800 V e ricariche ad altissima potenza.

Quando sarà presentata la nuova BMW iX4? Una data ufficiale ancora non c’è ma si parla che il SUV Coupé elettrico possa essere svelato entro la fine del 2026.