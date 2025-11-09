Polizza auto Verti: pacchetto Tutela legale e Assistenza stradale a prezzo scontato fino al 15/12

A seconda della gravità o meno di un sinistro stradale, potrebbe rendersi necessaria l’assistenza da parte di un legale sia in sede civile che penale. Un avvocato però costa, e non tutti possono permetterselo, ecco dunque che aggiungere la garanzia accessoria della Tutela giudiziaria alla propria polizza auto diventa una mossa prudente oltre che intelligente.

La compagnia spagnola Verti, appartenente al colosso assicurativo MAPFRE, offre fino al 15 dicembre il pacchetto Tutela legale base + Assistenza stradale deluxe al prezzo scontato di 39,99 euro. Tale pacchetto va ad aggiungersi al preventivo o a una polizza Verti già esistente: per il calcolo del preventivo è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Verti, inserire il numero di targa e poi la data di nascita del proprietario del veicolo.

Cosa coprono le garanzie Tutela legale e Assistenza stradale

La garanzia accessoria Tutela giudiziaria consente al titolare dell’assicurazione auto di avere a disposizione un legale selezionato all’interno della rete di professionisti Verti. Nell’eventualità poi che l’automobilista scelga un proprio avvocato di fiducia, la Tutela giudiziaria serve a coprire le spese legali nei limiti del massimale indicato nella polizza.

A questo proposito, segnaliamo che è possibile scegliere tra Base o Deluxe in base a quelle che sono le proprie esigenze: se la scelta ricade sull’opzione Deluxe si avrà a disposizione un massimale più alto. Inoltre, la garanzia Tutela legale copre se stessi e i propri familiari coinvolti in sinistri stradali, anche se come pedoni o ciclisti, oppure anche come passeggeri su un mezzo di trasporto pubblico legale.

Infine con l’Assistenza stradale si riceve aiuto 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un numero di interventi illimitato sia in caso di guasto alla macchina sia nell’eventualità di un incidente. Gli automobilisti possono anche contare sul servizio di traino fino all’officina più vicina al luogo del sinistro, oppure se preferiscono un rimborso del taxi fino a 50 euro.

