Xiaomi YU7 sfida la Tesla Model Y: mettiamole a confronto

Xiaomi YU7 è stata finalmente presentata e sul mercato cinese debutterà a luglio e a quel punto scopriremo anche i prezzi. Si tratta di un modello molto atteso visto il successo che ha riscosso la berlina elettrica Xiaomi SU7. Sulla carta, il nuovo SUV elettrico ha la possibilità di fare ancora meglio. Durante la presentazione, Lei Jun, numero uno del colosso dell’elettronica, ha lanciato diverse frecciatine a Tesla e ha confrontato apertamente la YU7 con la Model Y, evidenziando le specifiche in cui il suo modello supera quello americano e assicurando che la YU7 è molto più competitiva.

In particolare, Lei Jun ha evidenziato gli aspetti della ricarica e dell’autonomia. Il numero uno di Xiaomi ha affermato che, grazie alla piattaforma a 800 V, la nuova YU7 può aggiungere 620 km di autonomia (CLTC) in 15 minuti di ricarica. A titolo di confronto, la Model Y impiega 27 minuti per passare dal 10% all’80%.

XIAOMI SU7 VS TESLA MODEL Y



Il nuovo SUV elettrico cinese misura 4.999 mm lunghezza x 1.996 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Tesla Model Y misura invece 4.797 mm lunghezza x 2.129 mm larghezza x 1.982 mm x 1.624 mm altezza. Il SUV di Elon Musk ha da poco ricevuto un restyling come ben sappiamo che ha cambiato diversi aspetti del design ma che in Cina ha deluso un po’ soprattutto per l’assenza dell’integrazione di un’architettura a 800 V che sta diventando sempre più presente sui nuovi modelli.

Xiaomi YU7 è disponibile in tre allestimenti: Standard, Pro e Max (gli stessi della berlina SU7), a cui corrispondono specifiche differenti.

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi, velocità massima 253 km/h, batteria NCM da 101,7 kWh e autonomia 760 km

Tesla Model Y, in Cina, è proposta nella versione RWD e in quella Long Range AWD (riportiamo le specifiche cinesi ricordando che l’autonomia è CLTC).

Model Y RWD : da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, velocità massima di 201 km/h, autonomia di 593 km

: da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, velocità massima di 201 km/h, autonomia di 593 km Model Y Long Range AWD: da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, velocità massima di 201 km/h, autonomia di 719 km

Come raccontato al momento della presentazione del nuovo SUV cinese, il prezzo ancora non è noto ma non dovrebbe essere molto differente da quello della Model Y.

TESLA SOTTO PRESSIONE

Lo scorso anno, Tesla ha venduto 480.309 unità di Model Y in Cina ed è riuscita a vendere comunque abbastanza bene nonostante la pressione di molti produttori cinesi di veicoli elettrici che offrono modelli come Xpeng G6, Deepal S7, Zeekr 7X e Onvo L60. Il 2025 non è invece partito bene a causa dell’arrivo del restyling sebbene l’azienda americana è fiduciosa di recuperare adesso che le consegne del nuovo SUV stanno andando a regime. Il numero uno di Xiaomi non la pensa così. Sulla carta la Xiaomi YU7 è molto interessante e va ad inserirsi in un mercato, quello dei SUV elettrici, che in Cina è sempre più complesso e difficile. Per Tesla si tratta di una nuova rivale che certamente la metterà ulteriormente sotto pressione, soprattutto quando il nuovo modello cinese arriverà sul mercato e la sua produzione andrà a regime. Come andrà davvero? Lo scopriremo nei prossimi mesi.