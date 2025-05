Lotus valuta la possibilità di portare un motore V8 sulla Emira

Lotus sta valutando la possibilità di offrire un motore V8 sulla Emira. A dichiararlo è stato il CEO dell’azienda controllata da Geely, Feng Qingfeng, durante un intervento organizzato per presentare la situazione finanziaria. Il manager ha spiegato che Lotus sta valutando la fattibilità di implementare un V8 sull’Emira, motore che andrebbe ad aggiungersi al V6 e al quattro cilindri già disponibili.

UN V8 PER ACCONTENTARE GLI AMERICANI

La volontà di Lotus sembra essere quella di offrire alla clientela una motorizzazione ancora più potente pensata per compiacere soprattutto il mercato nord americano, da sempre uno dei più importanti in assoluto per la casa britannica. La predilezione per i grossi propulsori da parte degli automobilisti a Stelle strisce è infatti cosa nota, per cui non sorprende che in Inghilterra stiano cercando strade alternative da proporre insieme alle unità attualmente disponibili sulla loro sportiva.

La casa di Hethel si dice interessata a futuri utilizzi del motore V8 partendo dalla consapevolezza che le potenzialità di una Lotus Emira con questo tipo di propulsore potrebbero essere molto interessanti, almeno sotto l’aspetto delle vendite se non dell’immagine stessa del modello.

AMG POTREBBE ESSERE IL FORNITORE

L’apertura di Feng Qingfeng verso il V8 ha scatenato una ridda di voci e indiscrezioni, incluse le previsioni di quanti si sono messi alla ricerca del possibile partner tecnologico che fornirà il motore a Lotus. Tra i nomi più quotati sembra ci sia Mercedes con la sua divisione AMG, che tra l’altro fornisce già a Lotus il motore quattro cilindri turbo della Emira SE. AMG è perciò l’indiziata principale, anche perché tra i propri clienti annovera Aston Martin a cui vende l’apprezzato V8 biturbo da 4 litri destinato alla Vantage e alla DBX. In ogni caso, se quelle che per adesso sono ipotesi si riveleranno notizie fondate, la Lotus Emira sarebbe il primo modello dopo la Esprit ad offrire un motore V8 tra le opzioni a disposizione dei propri clienti. Costruita nello stabilimento di Hethel, nel Regno Unito, la Emira è una sportiva che si conferma uno dei modelli più importanti della storia recente di Lotus, tanto da aver raggiunto lo scorso anno il traguardo delle 5.272 consegne.