Xiaomi a caccia di talenti, da Lamborghini arriva Fabian Schmölz

Xiaomi punta davvero in alto e intende diventare una protagonista nel settore auto. I suoi primi due modelli sono un successo dal punto di vista commerciale ma ovviamente non basta. Per questo, il colosso dell’elettronica sta rafforzando la divisione auto inserendo figure di spicco che possano portare le loro competenze. Stando a quanto riporta la stampa cinese, Fabian Schmölz, ex Chief Exterior Designer di Lamborghini, è entrato a far parte di Xiaomi Auto. Schmölz assumerà il ruolo di Head of Exterior Design per Xiaomi Auto Europe.

XIAOMI CONTINUA A RAFFORZARE LA SUA DIVISIONE AUTO

Si tratta sicuramente di una notizia importante che evidenzia ancora una volta come Xiaomi continui ad investire per crescere rapidamente nel settore auto. Durante la sua permanenza in Lamborghini, Fabian Schmölz ha avuto un ruolo determinante nella progettazione del modello Temerario. Il designer ha lavorato anche in Porsche contribuendo al lavoro di progettazione di modelli come la 718 Boxster, la concept car VisionGT e il prototipo Mission E, che in seguito si è evoluto nella Taycan che tutti ben conosciamo. Insomma, un’acquisizione importante per lavorare soprattutto allo sviluppo dei futuri modelli. Xiaomi SU7 e YU7 stanno ottenendo un gande successo ma il loro design ha fatto molto discutere per via delle somiglianze con alcuni modelli di altre case automobilistiche. Alcuni osservatori hanno infatti paragonato la Xiaomi SU7 alla Porsche Taycan e la Xiaomi YU7 alla Ferrari Purosangue.



Secondo la stampa cinese, questa nuova assunzione è molto importante per il. Non possiamo non ricordare, infatti, che da poco l’azienda ha confermato che. Per una crescita al di fuori dei confini della Cina serve dunque un team più internazionale per proporre prodotti che possano incontrare i gusti dei clienti esteri.