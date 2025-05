Xiaomi SU7: vendite fino a 5 volte superiori alle attese

Xiaomi ha iniziato l'avventura nel mondo automotive in maniera decisamente positiva. La nuova SU7 è stata accolta molto bene e stando a quanto riferisce il CEO dell'azienda cinese Lei Jun, le vendite sono ben al di sopra delle aspettative. Dopo il via delle consegne della versione speciale "Founders Edition" che sarà realizzata in 5.000 unità, sono già iniziare le consegne a Pechino e Shenzhen dei modelli "personalizzati" delle versioni standard e Max.

Si tratta di un anticipo di quasi 2 settimane rispetto ai programmi iniziali di Xiaomi. Le consegne della versione SU7 Pro inizieranno comunque alla fine di maggio. Palando nel corso di una diretta streaming sulla piattaforma Douyin, Lei Jun ha sottolineato che le vendite della SU7 sono dalle 3 alle 5 volte superiori alla attese. Del resto, ad inizio di aprile i preordini avevano superato quota 100 mila.

Per soddisfare la domanda, la produzione della berlina elettrica sta andando a pieno regime. Il numero uno di Xiaomi si dice quindi molto fiducioso per il futuro. Lei Jun ha anche aggiunto che oggi i punti vendita coprono 29 città in Cina e il numero aumenterà fino a 40 entro la fine dell'anno.

Sulle voci del possibile arrivo di un modello SUV entro la fine dell'anno, il numero uno di Xiaomi si limita ad affermare di non essere in grado di fornire alcuna informazione al momento.

Il progetto della nuova vettura al momento è tenuto segreto e ci concentreremo sulla SU7.

A quanto pare, nei piani di Xiaomi non ci sono modelli fuoristrada. Il progetto del colosso dell'elettronica è certamente molto ambizioso e non semplice vista la complessità del settore automotive. Quando annunciò nel 2021 i suoi piani per produrre auto elettriche, l'azienda affermò si essere pronta ad investire circa 10 miliardi di dollari in 10 anni. Dopo nemmeno 3 anni di duro lavoro, Xiaomi ha portato al debutto il suo primo modello.

VERSIONI E PREZZI

La berlina elettrica misura 4.997 mm lunghezza x 1.963 mm larghezza x 1.455 mm altezza ed è proposta nelle versioni SU7, SU7 Pro e SU7 Max.

Xiaomi SU7 offre un singolo motore elettrico e la trazione posteriore. 220 kW di potenza, 400 Nm di coppia e batteria da 73,6 kWh con celle LFP (litio-ferro-fosfato). Velocità massima di 210 km/h e 0 a 100 km/h in 5,28 secondi. Autonomia di 700 km ma secondo il ciclo cinese CLTC.

Xiaomi SU7 Pro dispone del medesimo motore ma si differenzia per la presenza della batteria di CATL con una capacità di 94,3 kWh e per l'architettura a 800 V. Autonomia di 830 km (ciclo CLTC) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Xiaomi SU7 Max propone un powertrain con un doppio motore e la trazione integrale. Abbiamo 495 kW e 838 Nm di coppia. Velocità massima di 265 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,78 secondi. Architettura a 800 V e 800 km (CLTC) grazie ad una batteria da 101 kWh di CATL. I prezzi?

Xiaomi SU7: 215.900 – circa 28.000 euro

Xiaomi SU7 Pro: 245.900 yuan – circa 31.900 euro

Xiaomi SU7 Max: 299.900 yuan – circa 38.900 euro

VIDEO