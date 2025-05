Nuove DS 3 e DS 4 Hybrid, partono gli ordini in Italia. Prezzi

DS Automobiles ha dato il via agli ordini delle nuove DS 3 e DS 4 Hybrid che erano state annunciate all'inizio di aprile. Entrambi i modelli adottano la medesima motorizzazione. Si tratta del ben noto powertrain del Gruppo Stellantis composto da un motore 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 kW (136 CV) e 230 Nm di coppia abbinato ad un cambio e-DCS6 a doppia frizione a sei rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una coppia massima di 55 Nm, alimentato da una batteria da 0,9 kWh. In città entrambi i modelli possono viaggiare in elettrico per circa il 50% del tempo.

DS 3 E DS 4 HYBRID

Secondo la casa automobilistica, DS 3 Hybrid, rispetto a DS 3 PureTech 130 con cambio automatico, guadagna circa il 20% in termini di efficienza (1,2 litri di carburante in meno per percorrere 100 chilometri) e una riduzione di 27 grammi per chilometro di CO2 (pari al 19%), con emissioni pari a 112 grammi per chilometro di CO2.

Per quanto riguarda le prestazioni, DS 3 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, cioè 1,2 secondi in meno rispetto alla versione PureTech 130 con cambio automatico.

Parlando della DS 4, invece, il risparmio di carburante (sempre rispetto alla PureTech 130 con cambio automatico) può arrivare al 16% nel ciclo di omologazione WLTP (1,1 litri di carburante in meno per percorrere 100 chilometri) con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 che sono pari a 116 grammi per chilometro di CO2. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi con un guadagno di 1,2 secondi sulla PureTech 130 con cambio automatico.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Quanto costano i nuovi modelli in Italia? DS 3 Hybrid è disponibile negli allestimenti Bastille Business, con un prezzo di listino che parte da 33.150 euro; Performance line, da 33.650 euro; e Opera, a partire da 39.500 euro.

DS 4 Hybrid, invece, è proposta nelle versioni Pallas a 37.000 euro, Étoile Alcantara a 41.800 euro ed Étoile Pelle Nappa a 44.100 euro.