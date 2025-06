Tesla ha iniziato a inviare i primi inviti per il lancio del servizio dei Robotaxi ad Austin

Il lancio del servizio Robotaxi di Tesla è confermato. A partire dal 22 giugno ad Austin, un gruppo ristretto di utenti potrà accedere in anteprima al nuovo servizio di guida autonoma. A confermarlo sono gli inviti che la casa automobilistica statunitense ha iniziato a inviare, e che (come era prevedibile) molti hanno già condiviso sui social.

Nonostante la richiesta di posticipare l’inizio a settembre, avanzata da un gruppo di politici texani per attendere l’entrata in vigore di una nuova legge sulla guida autonoma, il lancio del servizio Robotaxi di Tesla, uno dei momenti più attesi dell’anno, è confermata.

I’m building a @X list of those who get Robotaxi Invites.. follow here.. https://t.co/NpBWeOMrFF

So far we have

– @SawyerMerritt

– @BLKMDL3

– @WholeMarsBlog

– @ItsKimJava

Let me know if you find others pic.twitter.com/pfqTpaEvi5

— techAU (@techAU) June 20, 2025