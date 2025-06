Dal banco di scuola alla strada: ecco la decima Student Car di Skoda, la L&K 130

La Skoda Academy di Mladà Boleslav si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con la decima “Student Car" che vede impegnati 28 tirocinanti. La Skoda L&K 130 e la sua particolare livrea rendono omaggio ai fondatori dell’azienda Vàclav Laurin e Vlàclav Klement, che 130 anni fa iniziarono producendo biciclette.

Questo esemplare di “Student Car" è il primo ad essere realizzato sulla base della Skoda Super Combi e, grazie all’adozione di soluzioni come un’area di carico simile a quella di un pick-up e molte soluzioni in pieno stile “Simply Clever", è stato pensato come un veicolo di supporto per gare ciclistiche professionistiche.



Alla fine di ogni anno scolastico, la Scuola Professionale Skoda, presenta una “Student Car". Quest’anno, 2per trasformarla in un veicolo di supporto per le corse ciclistiche. Il suo nomee la speciale livrea rendono omaggio ai 130 anni di storia dell’azienda.

Con il supporto di insegnanti ed esperti dell’azienda, gli studenti hanno impiegato oltre 2.000 ore di lavoro nella progettazione e realizzazione della L&K 130. Si tratta della prima Student Car basata sulla Superb Combi, nonchè la prima ad essere dotata di trazione ibrida plug-in. Considerate anche le sue capacità di autonomia elettrica, garantite da una batteria da 25,7 kWh, si tratta della soluzione ideale per fare da veicolo di supporto alle gare ciclistiche.



TUTTE LE STUDENT CAR

Grazie all’adozione di un nuovo lunotto posteriore separante l’abitacolo dall’aria di carica aperta, il veicolo è stato, mentre un meccanismo integrato consente il trasporto e la rapida fornitura di biciclette di riserva.La Skoda L&K 130, decima Student Car realizzata dagli studenti della Skoda Academy, rende omaggio ai fondatori Laurin & Klement e celebra i 130 anni del marchio, nato nel 1895 come produttore di biciclette. L’di Skoda si riflette oggi nel suo ruolo di partner ufficiale del Tour de France, del Tour de France Femmes avec Zwift e di altri 20 eventi ciclistici.Il nome e lo stile del veicolo si ispirano al passato: il logo Laurin & Klement neidecora cofano, volante e cerchi, e si ritrova anche negli interni, realizzati con. Spicca inoltre una griglia frontale a LED RGB, capace di cambiare colore, e il logoricamato sui sedili sportivi.Basata sulla Skoda Superb Combi, la L&K 130 è stata completamenteIl tetto è stato rimosso dietro i montanti C per ottenere un’ampia area di carico, mentre l’abitacolo è stato rinforzato e i montanti B e C modificati per garantire stabilità e sicurezza. E’ stata inoltre progettata unae una porta scorrevole sul lato destro, dotata di un innovativo meccanismo che consente l’apertura senza invadere la traiettoria dei ciclisti in corsa.La L&K 130 sostituisce il vano bagagli con undotato di due portabici integrati e uno aggiuntivo sul tetto. Mantiene il powertrain ibrido plug-in della Superb Combi iV, concomplessivi e batteria daL’abitacolo è ottimizzato per ildisplay con dati in tempo reale, radio di squadra, frigo per bottiglie, rete portaoggetti e componenti stampati in 3D. Sintesi del progetto della Skoda Academy, la L&K 130 unisce tradizione innovazione e impegno nel ciclismo.

Citijet (2014) – primo progetto, citycar su base Citigo

– primo progetto, citycar su base Citigo Funstar (2015) – pick-up originale su base Fabia

– pick-up originale su base Fabia Atero (2016) – coupé compatto derivato dalla Rapid Spaceback

– coupé compatto derivato dalla Rapid Spaceback Element (2017) – il primo modello elettrico, anticipa la Citigo iV

– il primo modello elettrico, anticipa la Citigo iV Sunroq (2018) – SUV cabriolet creato a partire da Skoda Karoq

– SUV cabriolet creato a partire da Skoda Karoq Mountiaq (2019) – spider su base Scala, omaggio alle origini ciclistiche del marchio

– spider su base Scala, omaggio alle origini ciclistiche del marchio Afriq (2022) – crossover 4×4 da rally su base Kamiq, in collaborazione con Skoda Motorsport

– crossover 4×4 da rally su base Kamiq, in collaborazione con Skoda Motorsport Roadiaq (2023) – camper elettrico e ufficio mobile per nomadi digitali, su base Enyaq

Dal lancio del progetto nel 2013/14, la Skoda Academy ha dato vita, con l’unica eccezione nel 2021 (causa Covid) e del 2024 (per lavori di ammodernamento). Questi prototipi unici, realizzati dagli studenti della Scuola Professionale di Mladà Boleslav, hanno mostrato nel tempo una