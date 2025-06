Tutte le auto che sarà possibile ammirare (e provare) al MIMO 2025

Manca una settimana al Milano Monza Motor Show 2025, il festival motoristico a ingresso gratuito che si terrà dal 27 al 29 giugno all’Autodromo Nazionale Monza. Dopo le prime anticipazioni sulle novità più attese dell’evento di quest’anno sono stati ora ufficializzati tutti i modelli presenti alla manifestazione e che sarà possibile ammirare (e in alcuni casi provare) durante i tre giorni del MIMO 2025.

Ricordiamo che l’Autodromo di Monza è facilmente raggiungibile sia in auto che in moto o anche in treno sfruttando la convenzione con Trenord. Il servizio ferroviario lombardo, infatti, ha emesso un biglietto speciale (MIMO Day Pass) di 13€ che include un viaggio di andata e ritorno verso Monza da qualsiasi stazione ferroviaria della Lombardia.

Le protagoniste dell’inaugurazione

Ad aprire ufficialmente la manifestazione con un taglio del nastro dinamico saranno quattro modelli Pagani. Al MIMO 2025 arriveranno la Huayra R Evo Roadster, la Huayra R, la Huayra Codalunga e l’Utopia Coupé. Subito dopo sarà il momento di ammirare diverse auto d’eccezione tra cui le Ferrari 812 Competizione, Ferrari SF90 XX, McLaren Senna, McLaren 750S, Dallara Stradale, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte, Porsche 911 GT3 RS e Aston Martin Valiant.

I brand presenti e i modelli in esposizione

Pagani

Nel corso dei tre giorni della manifestazione saranno visibili numerose auto delle principali case automobilistiche. Pagani porterà in pista, oltre ai modelli che animeranno l’inaugurazione, anche la Zonda Revolucion e l’inedita Alisea, concept realizzato dall’Istituto Europeo di Design di Torino (IED). McLaren, invece, esporrà la Senna “Sempre”, un omaggio al leggendario Ayrton Senna, insieme alla 750S e alla Artura.

Aston Martin

Aston Martin sarà ampiamente rappresentata con diversi modelli, tra cui il Valiant, la Vantage Roadster e la sua versione V12, il SUV DBX nelle sue declinazioni S e standard, la DB12 e la Vanquish Volante.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz parteciperà con una gamma che include la GT Coupé 4 53 AMG 4MATIC, la CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé, i SUV elettrici EQA 350 4M ed EQB 300 4M, oltre al camper Marco Polo. Smart sarà presente con la sportiva Smart#5 Brabus, mentre Tesla porterà alcune delle sue proposte più iconiche e futuristiche: Model 3, Model Y, l’innovativo Cybertruck e il Cybercab.

Omoda, Jaecoo, Leapmotor e Foton

Per quanto riguarda i marchi emergenti, Omoda e Jaecoo presenteranno modelli come l’Omoda 9 SHS, la Jaecoo 7 SHS e l’anteprima nazionale della Jaecoo 5. Leapmotor, altro brand cinese in crescita, porterà i modelli T03 e C10 REEV. Dalla Cina anche EMC con le sue vetture numerate 4, 6 e 7, e Foton con il pick-up Tunland V9.

Le auto a guida autonoma

Tra i motivi di interesse dell’edizione di quest’anno del Milano Monza Motor Show 2025 anche la presenza di diverse auto a guida autonoma. Le auto in questione sono una Maserati GranCabrio Folgore, una Maserati GranTurismo Folgore e due monoposto progettate dagli studenti dei team universitari della Technical University of Munich e dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

Lo spazio per le supercar

Le auto storiche

Tra le scuderie presenti, il team BRS metterà in mostra la Lamborghini Revuelto e due Ferrari di altissimo livello: la 812 Competizione e la SF90 XX. BestLap presenterà invece le versioni da pista della 296 Challenge e della 488 Challenge, mentre BlackDrome porterà la Porsche 911 GT3 Cup. Nel box RECARO sarà possibile ammirare modelli dallo spirito sportivo e vintage come la Porsche 914/6, l’INEOS Grenadier, la Porsche Cayman GT4 RS e l’ABT Classic 9RS.

Grande spazio sarà dedicato anche alle auto storiche da corsa. Lo spazio destinato all’Automotoclub Storico Italiano (ASI) ospiterà monoposto leggendarie come la Formula 1 Surtees TS19 di Alan Jones, la Arrows A1 di Riccardo Patrese, la Formula 2 March 712 M di Carlos Pace, la Formula 3 Brabham BT41 di Luciano Pavesi, fino a vetture della Formula Monza e Junior. Da segnalare anche la presenza della De Tomaso Pantera Gruppo 4, la Iso Grifo A3C, la Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione e le mitiche Abarth OT 1300 e SP 2000. Sarà inoltre presente una Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole alimentata a bio-benzina. La Scuderia del Portello, invece, storico team legato ad Alfa Romeo, sarà presente con una selezione di vetture da competizione come la 1900 TI “Clay Regazzoni”, la Giulia TI Super, la Giulietta Spider Merzario, la Giulietta TI, la 75 e la Effeffe Berlinetta.

Le auto da provare

Chi parteciperà al MIMO 2025 avrà anche l’occasione di accedere al test drive di numerose auto, da guidare su circuiti speciali all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza e all’esterno, in un percorso in parte cittadino. I test drive, accessibili dalle 9:00 alle 20:00 di ogni giornata della manifestazione, riguardano la Mercedes Benz CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé, la Mercedes Benz EQA 350 4M, la Mercedes Benz EQB 300 4M, la Smart#5 Brabus, la Tesla Model 3 e la Model Y, l’Omoda 9 SHS, la Jaecoo 7 SHS, la Leapmotor T03 e la C10 REEV, le EMC 4, 6 e 7 e la Foton Tunland V9.

I veicoli speciali

Al Milano Monza Motor Show 2025 parteciperà anche l’Esercito Italiano che esporrà il VTMM Orso in versione ambulanza, il VTLM Lince, una storica Jeep Willy con carrello, il veicolo ISOLI per il trasporto auto e i robot antimina del Team EOD-IEDD. La Fondazione Marazzato, invece, esporrà veicoli d’epoca come la Fiat 682 N2 Supercortemaggiore, la Moto Guzzi Ercole Agipgas, un autobus urbano Fiat 414 oltre ad altri mezzi storici dei Vigili del Fuoco.