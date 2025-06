Stellantis, a maggio rafforza la sua leadership nelle vendite di vetture ibride in Europa

Stellantis rafforza il suo primato nel mese di maggio 2025 in Europa nel segmento delle auto ibride (si intende Mild Hybrid + Full Hybrid + Plug-in). Nei mesi precedenti, il Gruppo automobilistico aveva guadagnato progressivamente quota nel segmento delle vetture ibride sul mercato UE30, fino a conquistarne la vetta: maggio segna un ulteriore, deciso balzo in avanti. Stellantis raggiunge così un market share del 16%. Su questo risultato, Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, ha commentato:

La progressione registrata, quasi 5pp, non è casuale. Stiamo in realtà traendo i frutti della decisione strategica presa nella seconda metà del 2024, quando abbiamo ampliato la gamma di veicoli ibridi, venendo incontro alle esigenze manifestate direttamente dal mercato.

IL MESE DI MAGGIO IN EUROPA

Nel segmento delle ibride, bene in particolare Peugeot che continua a crescere (+3,8 punti percentuali). Andando avanti, in Portogallo, dove Stellantis è già leader sul mercato totale, va sottolineata la performance di Peugeot 2008 e Citroen C3, i modelli più venduti in assoluto. La piccola francese si sta ben comportando anche nella versione BEV dato che a maggio è leader nelle vendite del mercato delle auto elettriche in Spagna. Secondo posto in questo segmento, invece, in Francia. E in Italia? Stellantis racconta che a maggio e sul totale anno, FIAT Panda continua a essere il best seller sul mercato totale e Jeep Avenger il SUV più venduto, mentre Alfa Romeo registra un’altra ottima performance: +31% di vendite rispetto su base annua, con Alfa Romeo Junior prima nel segmento Premium B-SUV.



Il Belgio registra la miglior quota mercato da 20 mesi a questa parte con un incremento di 4,4pp rispetto al 2024, mentre in Austria la crescita della quota (+2,7pp) viene accompagnata da un balzo nei volumi: +45%. Da sottolineare che, in Germania, Opel Corsa è leader nel segmento B (berline) con una quota del 14,3%, e nel Regno Unito si afferma addirittura come best seller dell’intero segmento B. Stellantis aggiunge che sono in corso le prime consegne della FIAT Grande Panda che dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente i risultati delle vendite.

Positiva anche la raccolta ordini: +8% rispetto a maggio 2024. In maggio e sul totale anno Stellantis si conferma al secondo posto per le vendite sul mercato totale UE30 e resta al vertice nei mercati di Francia, Italia e Portogallo. Sul totale anno, 3 modelli Stellantis entrano tra i 10 best seller: Peugeot 208 e 2008, Citroen C3.

Infine, Stellantis si conferma ancora una volta leader del mercato dei veicoli commerciali con una quota del 29,9%, in crescita di 3,1pp. Sul consuntivo anno, i marchi Stellantis sono primi anche in 8 dei 10 mercati maggiori europei (Austria, Belux, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito.)