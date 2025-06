Aptera Motors: l'auto elettrica ad energia solare sarà svelata il 27 giugno

Aptera Motors è pronta a svelare la versione di produzione del suo veicolo elettrico ad energia solare. L’evento è in programma il prossimo 27 giugno e si potrà seguire in diretta streaming su YouTube. Il progetto della startup statunitense sta entrando quindi nella sua fase più importante che avvicina la realizzazione di un veicolo potenzialmente rivoluzionario e di cui si discute ormai da anni. Secondo quanto spiegato dalla stessa Aptera, la vettura elettrica ad energia solare sarà dotata di tutti gli accessori comunemente presenti sulle auto moderne, tra cui il climatizzatore e l’impianto d’infotainment, ma il vero pezzo forte è la possibilità di ricaricare le batterie di bordo tramite la luce del Sole.

GIÀ RICEVUTI QUASI 50.000 ORDINI

In attesa di vedere dal vivo il veicolo, Aptera Motors ha già ricevuto quasi 50.000 prenotazioni che fanno capire l’interesse del pubblico per quello che sarà il primo modello di serie alimentato ad energia fotovoltaica. Spiega il Co-CEO Chris Anthony:

Questo veicolo è costruito secondo il design che prevediamo di produrre su larga scala e di consegnare ai nostri desiderosi proprietari di prenotazioni.

Il progetto di Aptera ha visto la collaborazione dell’italiana Pininfarina e si avvia adesso verso la fase di produzione in serie. La vettura che sarà mostrata al pubblico è in realtà nella sua fase di convalida necessaria per confermare il rispetto degli standard che l’azienda si è posta.

I TEST PROSEGUIRANNO ANCHE SU STRADA

I lavori di affinamento procederanno nei prossimi mesi ed è scontato che arriveranno ulteriori perfezionamenti prima di giungere al modello definitivo. L’elettrica a energia solare di Aptera ha il vantaggio di essere prodotta quasi interamente in proprio, come sottolineato dall’altro CEO dell’azienda, Steve Fambro:

Con poche eccezioni, praticamente ogni circuito, ogni bit di software e firmware è progettato interamente in-house. Dai computer del veicolo e dal sistema di gestione della batteria ai pannelli solari e al regolatore di carica, fa tutto parte dello stack hardware e software strettamente integrato di Aptera. Ogni elemento lavora di concerto per ottenere un’efficienza energetica senza pari. Si tratta di un sistema che non è solo robusto ed elegante, ma anche costruito appositamente per supportare la nostra architettura radicalmente efficiente.

Dopo la presentazione della prossima settimana, Aptera porterà il veicolo in un viaggio attraverso gli USA entro la fine dell’estate per far conoscere da vicino le sue potenzialità e raccogliere al tempo stesso un dei dati ricavati in un ambiente reale.