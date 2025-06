Il Comune di Venezia anticipa tutti in Italia: ecco il primo car sharing a idrogeno

In Italia arriva il primo servizio di car sharing basato su auto ad idrogeno (Fuel Cell). Il progetto è il frutto della collaborazione tra il Comune di Venezia e Kinto Italia, Mobility Brand di Toyota. L’inaugurazione si è tenuta nella giornata di ieri a Mestre, presso Forte Marghera, fortezza ottocentesca proprietà del Comune. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e Mauro Caruccio, CEO e Chairman di Kinto Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia.

QUANTO COSTA?

L’accordo prevede l’introduzione di tre Toyota Mirai nella flotta dedicata al servizio Kinto Share del Comune di Venezia. Le tre auto saranno posizionate presso gli stalli riservati del parcheggio multipiano Area ex Grinfan di Piazzale Roma e presso gli stalli riservati di fronte agli arrivi dell’Aeroporto Marco Polo, alcuni tra i parcheggi più utilizzati, con possibilità di prenotazione direttamente in app sia in modalità round trip che one way. Quanto costa il noleggio? Il prezzo sarà di 4 euro l’ora ma per incentivarne l’utilizzo gli utenti avranno fin dalla prima ora di prenotazione fino a 50 km di percorrenza gratuiti.



Nessun problema per il rifornimento di idrogeno visto che a Mestre è presente una stazione di servizio inaugurata pochi anni fa. Il fleet team dedicato Kinto provvederà ogni mattina a verificare lo stato d’uso delle vetture e se necessario a rifornirle. L’avvio di Kinto Share a idrogeno a Venezia avviene al termine di una fase di test iniziata nel 2024, durante la quale le tre vetture Toyota Mirai sono state rese visibili a 10 utenti selezionati, frequenti utilizzatori del servizio, cui è stata data la possibilità di provare a titolo gratuito le vetture con la finalità di avere un sincero riscontro sul gradimento della vettura e dell’accessibilità a questa nuova tecnologia.

Ricordiamo che la Toyota Mirai offre con un pieno di idrogeno un’autonomia di circa 650 km e il rifornimento si effettua in circa 5 minuti.